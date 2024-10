Aggiorna Diretta-Live

Due squadre che stanno faticando in questo inizio campionato, due formazioni che cercano i tre punti per rilanciarsi: al Benito Stirpe il Frosinone ospita la Carrrese, rispettivamente terzultima e ultima in classifica.14:02

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE (4-3-2-1), Cerofolini - A. Oyono, Bettella, Kalaj, Marchizza - Garritano, Cichella, Gelli - Partipilo, Distefano - Ambrosino.14:04

La formazione della CARRARESE: (3-4-2-1), Bleve - Coppolaro, Illanes, Imperiale - Bouah, Capezzi, Schiavi, Zanon - Cherubini, Giovane - Finotto.14:04

Vivarini, con molte assenze in attacco, decide per Ambrosino supportato da Distefano e Partipilo. Garritano da mezzala, in difesa la coppia Bettella - Kalaj.14:07

Calabro con la difesa a tre, Bouah e Zanon da esterni di centrocampo, Cherubini alle spalle di Finotto, unica punta. Da capite la posizione di Giovane, che potrebbe partire da mezzala o da trequartista. 14:10

Dirige il match l'arbitro Alberto Ruber Aerna.14:57

1' INIZIA FROSINONE - CARRARESE!15:02

2' Frosinone con la classica maglia canarino, Carrarese in completo bianco.15:03

3' Angolo per la Carrarese: schema per il cross di Imperiale, respinge la difesa locale.15:04

5' Frosinone che sta facendo la partita, Carrarese che per ora aspetta.15:06

6' Cross di Distefano, Partipilo si inserisce sul secondo palo ma é anticipato al momento del tiro.15:08

7' Distefano cade male dopo un contrasto con Zanon, a trra l'attaccante.15:09

9' Distefano fuori dal campo per farsi medicare, Frosinone per ora in dieci.15:11

10' Tonra in campo l'attaccante, che vuole provare prima di alzare eventualmente bandiera bianca.15:12

11' Che rischio per Kalaj, retropassaggio alla cieca per Cerofolini che quasi beffa il portiere, costretto poi a calciare in out.15:12

13' Non puó continuare di Stefano, cambio forzato per Vivarini.15:14

13' Sostituzione FROSINONE: esce Filippo Distefano, entra Giorgi Kvernadze.15:15

15' GIOVANE! Incursione e conclusione del centrocampista, attento Cerofolini in tuffo!15:17

16' Pallone che balla in area, Cerofolini non esce, alla fine Kalaj spazza con difficoltá.15:18