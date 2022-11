LIVE BRESCIA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il palcoscenico dell'incontro del primo pomeriggio sarà lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Un terreno difficile da espugnare per gli ospiti Bianconeri, che negli ultimi 7 incroci in terra bresciana hanno trionfato una sola volta. L'ultimo scontro tra le Rondinelle ed il Picchio è risalente al 26 settembre 2020, con Donnarumma che riuscì a trovare la rete del pari negando la gioia dei 3 punti agli Ascolani. Più di due anni dopo, Biancazzurri e Piceni tornano ad affrontarsi, con una situazione in classifica che li vede davvero ravvicinati. 18 punti totali per il Brescia, 8^ posto e vittoria che non arriva dalla 6^ giornata di B; un gradino in più per gli ospiti, invece, che si trovano anch'essi a 18 punti ma in 7^ posizione, e che approdano in territorio lombardo con alle spalle tre vittorie consecutive.13:25