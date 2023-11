Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori

La Cremonese ospita lo Spezia allo Zini, in questa domenica di Serie B: i grigiorossi vogliono i tre punti per scalare la zona play off e avvicinare le prime posizioni, i liguri invece sono alla ricerca di un successore manca dal 30 settembre (unico in 10 partite).14:17

Fischio di inizio alle 16.15, si giocherà in contemporanea a Parma - Sudtirol e Reggiana - Lecco.14:17

Sono ufficiali le formazioni del match: CREMONESE (3-5-2): Sarr - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia - Vazquez, Coda. A disp.: Jungdal, Collocolo, Ciofani, Tuia, Valzania, Ghiglione, Abrego, Quagliata, Lochoshvili, Tsadjout, Okereke, Bertolacci.15:41

La formazione dello SPEZIA: (3-4-1-2), Dragowski - Amian, Muhl, Nikolaou - Elia, Cassata, Esposito S., Reca - Zurkowski - Antonucci, Esposito F. A disp.: Zoet, Moutinho, Cipot, Krollis, Corradini, Moro, Bandinelli, Candelari, Hristov, Bertola, Kouda, Verde.15:42

Stroppa schiera in attacco El Mudo Vazquez in coppia con Coda, a centrocampo Sernicola e Zanimacchia da quinti, Pickel ancora titolare. Panchina per Okereke.15:44

Alvini con i due Esposito, Francesco Pio in attacco, Salvatore in regia. Zurkowski scelto per il ruolo di trequartista, Cassata preferito a Bandinelli.15:45

Lo Spezia ha raccolto ben sette punti (2V, 1N) e segnato cinque gol negli ultimi tre confronti contro la Cremonese in Serie B, dopo averne racimolati soltanto tre e realizzato solo una marcatura nei quattro precedenti.15:47