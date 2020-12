Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori12:22

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Venezia, decima giornata di Serie B.12:22

4-3-1-2 anche per il Venezia: Lezzerini - Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli - Fiordilino, Taugourdeau, Maleh - Aramu - Di Mariano, Forte. A disp.: Pomini, Ferrarini, Cremonesi, Svoboda, Marino, Molinaro, Crnigoj, Rossi, Capello, Karlsson, Johnsen, Bocalon.13:15

Corini conferma dieci undicesimi della squadra vincente contro il Chievo: Zhuta al posto di Calderoni sull'out di sinistra. Davanti, il capocannoniere Coda in tandem con Stepinski, Mancosu a supporto.13:18

Un solo cambio anche per Zanetti rispetto allo schieramento vincente contro l'Ascoli: chance dal primo minuto per Di Mariano in attacco con il vicecapocannoniere Forte e Aramu. 13:18