Tutto pronto dallo Stadio Mario Rigamonti per la sfida Brescia-Monza, gara valida per la 16ª giornata di Serie BKT.15:53

Il Brescia di Inzaghi cerca di nuovo la vittoria per balzare in vetta alla classifica e scavalcare Lecce e Pisa. Il Monza, invece, vuole rilanciarsi in chiave playoff cercando la migliore prestazione al Rigamonti.15:55