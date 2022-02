LIVE CROTONE - CITTADELLA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Cittadella si è aggiudicato la gara di andata, vincendo 4-2 lo scorso agosto contro i calabresi. Tuttavia, il Crotone non perde anche il match di ritorno in una stagione di Serie B contro i veneti dal 2001/02.13:40

Il Cittadella non perde da ben 10 turni di campionato, anche se ha pareggiato in sei occasioni in questo periodo, incluse tutte le ultime tre partite in Serie B.13:41