LIVE CITTADELLA - MONZA 1-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori13:35

Benvenuti allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella per la sfida tra Cittadella e Monza, valida per la ventottesima giornata del campionato di serie b13:35

I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 0-0 sul campo della Spal, dopo due vittorie consecutive e si trovano attualmente a pari punti con l’Ascoli all’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per accedere ai play-off, e solo 3 punti sotto gli avversari di oggi. I veneti hanno quindi la possibilità di agganciare i lombardi, in una sorta di scontro diretto in ottica promozione13:36

Gli ospiti invece non sono in un momento particolarmente brillante. L’ultimo risultato è stato un risicato 1-1 acciuffato nei minuti finali, in casa contro il Parma, seguito da una sconfitta interna contro il Lecce. La classifica si è fatta quindi più precaria per i lombardi, che si trovano sì ancora al sesto posto in piena zona play-off, ma il nono posto che li escluderebbe da ogni velleità di promozione è solo 3 punti sotto13:37

Terza sfida stagionale tra le due squadre, la prima si giocò lo scorso 14 agosto in Coppa Italia e prevalse il Cittadella, mentre il Monza si è aggiudicata invece la gara di andata di campionato. I veneti cercano il terzo successo consecutivo negli scontri diretti casalinghi contro i lombardi13:41

Cittadella( 4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Baldini; Tounkara, Beretta Allenatore: Gorini13:53

Monza( 3-5-2): Di Gregorio; Donati, Carlos Augusto, Sampirisi; Pereira, Barberis, Valoti, Mazzitelli, Molina; Mota, Gytkjaer Allenatore: Stroppa14:00

Le squadre stanno entrando in campo. Arbitra l'incontro Marco Piccinini di Forlì13:58

Calcio di'inizio. Primo pallone giocato dal Monza14:00

Donnarumma prende un colpo e resta momentaneamente a terra14:01

3' Occasione Cittadella. Beretta entra in area e prova un tiro sporco in diagonale. Di Gregorio salva con un grande intervento14:04

5' Cross di Pereira Valoti salta di testa e insacca in rete ma dopo una carica su Kastrati. Piccinini non convalida il gol14:06

9' Vita prova da destra un tiro cross che viene deviato in angolo14:09

10' Grande occasione per il Monza. Gytkjaer vince un contrasto e vola tutto solo verso la porta avversaria ma viene rimontato all'ultimo da Pavan che salva14:12

13' Gol Mattia Valoti che insacca dopo un colpo di testa di Mazzitelli su azione di calico d'angolo Cittadella-Monza 0-1



Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti14:17

15' Reazione del Cittadella. Baldini ruba palla e tira dal limite di precisione ma Di Gregorio salva con una parata difficile14:21

17' Cartellino Giallo Giulio Donati per fallo su Branca che stava ripartendo14:17

19' Azione insistita del Monza. Diagonale di Mazzitelli da posizione angolata fuori di poco14:19

22' Dani Mota dopo un buon dribbling sbaglia il cross. Pall sul fondo14:23

26' Vita prova la conclusione dal limite. Tiro alto14:26

29' Azione d'attacco del Cittadella. Buona combinazione tra Beretta e Baldini che viene sventata dal portiere in uscita14:30

30' Tounkara entra in area ma viene anticipato dal portiere. Insiste il Cittadella14:31

32' Bel tiro di Dany Mota dal limite dopo essersi liberato. Controlla Kastrati senza problemi14:32

32' Smarcato da un tacco di Tounkara, Vita entra in area, vince un contrastro e calcia, ma il suo tiro viene deviato14:33

33' Cartellino Giallo Mattia Valoti per fallo di mano a centrocampo che impedisce ripartenza Cittadella14:36

34' Punizione di Branca deviata dalla barriera in angolo14:34

35' Nell'angolo seguente Tounkara colpisce sporco di testa senza impensierire il portiere14:35

37' Pava entra in area e viene steso da Carlos Augusto con un goffo intervento. Calcio di rigore per il Cittadella14:37

38' Gol su Rigore Enrico Baldini Baldini trasforma il rigore con un tiro alla destra del portiere, che viene spiazzato. Cittadella- Monza 1-1



Guarda la scheda del giocatore Enrico Baldini14:39

40' Cartellino Giallo Carlos Augusto Zopalato Neves per intervento in ritardo su Tounkara14:40

42' Colpo di testa di Mota sul fondo su calcio di punizione battuto da Barberis14:42

45' Due minuti di recupero14:45

45'+1' Gran tiro improvviso da fuori area di Pavan che sfiora il palo e deviato da un difensore finisce in angolo14:47

45'+2' Fine primo tempo Cittadella-Monza 1-114:48