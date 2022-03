LIVE COMO - SPAL 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Capienza: 13602 spettatori13:35

Buon sabato pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Como - SPAL, partita della 28° giornata del campionato di Serie BKT 2021-2022.13:35

Al Giuseppe Sinigaglia l’ambizione sfida la tranquillità: il Como insegue un posto nei playoff da sudare fino all’ultima partita, mentre la SPAL un sereno finale di stagione per non lasciarsi trasportare dai tortuosi playout per rimanere nella categoria.13:36

Ecco allora gli undici titolari delle due squadre, a partire dai padroni di casa del COMO (4-2-3-1): Facchin – Vignali, Bertoncini, Solini, Ioannou – Arrigoni, Bellemo – Ciciretti, Gliozzi, Blanco – La Gumina.A disposizione: Zanotti, Bolchini, Cagnano, Bovolon, Nardi, Iovine, Kabashi, Peli, Gabrielloni. All.: Giacomo Gattuso.13:39

La risposta degli ospiti della SPAL (4-3-1-2): Thiam – Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia – Da Riva, Viviani, Zanellato – Mancosu – Colombo, Vido.A disposizione: Pomini, Peda, Almici, Meccariello, Tripaldelli, Mora, Pinato, Crociata, Sal. Esporitivo, Latte Lath, Melchiorri, Rossi. All.: Roberto Venturato.13:40

Poche novità di formazione per mister Gattuso dopo l’1-1 in trasferta ad Alessandria. Out Parigini per l’espulsione di martedì, dentro Ciciretti sulla linea della trequarti alle spalle di La Gumina.Squalificati: Parigini. Indisponibili: Cerri, Chajia, Gatto, Gori, Scaglia, Varnier.13:46

Si torna di nuovo in campo dopo il pareggio interno contro il Cittadella; dopo l’ampio turnover settimanale, il mister spallino cambia ancora 5 giocatori. In porta gioca Thiam, in difesa rientrano Vicari e Ioannou al posto di Meccariello e Tripaldelli. Al centro Zanellato mezzala invece di Pinato. In avanti c’è Colombo accanto a Vido.Squalificati: nessuno. Indisponibili: Finotto, Ellertson.13:47

A dirigere la partita è Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo. Gli assistenti di linea sono Grossi – Vigile, IV uomo Giordano. Al VAR c'è Nasca assistito da Del Giovane.13:48

ARIA DI COMO - I biancoblù proveranno a sfruttare il fattore casa: dopo avere perso le prime due gare interne in questa Serie BKT (v Ascoli e Frosinone), il Como ha subito soltanto una sconfitta nelle 11 sfide successive (4V, 6N) disputate tra le mura amiche. Tuttavia, i lariani hanno incassato anche gol in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe.13:52

TRASFERTE PERICOLOSE - Dall'altra parte la SPAL non ha trovato il successo nelle ultime cinque trasferte di Serie B (2N, 3P). L'Alessandria dista soltanto quattro punti, perciò una vittoria oggi potrebbe rappresentare una chiara opportunità per i biancoazzurri di allungare in classifica sulle inseguitrici. 13:55

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, accolte dal pubblico presente sugli spalti dello stadio. Clima ventilato ma sereno e campo in discrete condizioni. 14:00

1' FISCHIO D'INIZIO! È cominciata la sfida con il primo pallone giocato dal Como. La SPAL oggi è in maglia azzurra da trasferta.14:02

2' Subito il Como in attacco con Vignali: è rapido a rientrare sul mancino dalla destra e a calciare in porta, ma il suo termina alto e largo dallo specchio della porta. 14:03

5' La SPAL ora è in possesso del pallone, cercando di trovare gli spazi per colpire. Il Como si difende con ordine.14:06

8' Ritmi di gioco molto bassi in questo avvio di partita. I biancoblù cercano di gestire con pazienza la palla, mentre i ferraresi attaccano con poco mordente finora.14:11

12' OCCASIONE SPAL! Situazione nata con Da Riva in percussione centrale, apre poi a sinistra per Vido che perde un tempo nel controllo della palla, trovando però un calcio d'angolo sulla copertura di Vignali.14:14

15' DA RIVA! Viviani spezza il pressing avversario, appoggia sulla trequarti per il compagno che carica il destro puntando il secondo palo, ma Facchin si allunga e chiude il tiro in calcio d'angolo!14:17

17' SPAL momentaneamente in dieci: si è infortunato il capitano Vicari ad un muscolo. Brutta notizia per la squadra ferrarese.14:19

18' Ecco la conferma della sostituzione: esce Vicari e in difesa gioca Meccariello.14:19

19' MANCOSU! SPAL VICINA AL GOL! Apertura a destra e gran cross di Viviani verso il secondo palo, dove Mancosu è tutto solo e ha il tempo di prendere la mira, ma manda la palla fuori di un soffio dal primo palo!14:21

20' Da qualche minuto la SPAL sta sfiorando il vantaggio e il Como non riesce più ad uscire dalla propria metà campo. 14:22

22' CAPRADOSSI! Conclusione alta su una buona giocata di Vido, liberatosi di un avversario sul lato destro dell'area di rigore, bravo a mettere un traversone basso in mezzo. Continuano a spingere i biancoazzurri, il Como non riesce a trovare la propria posizione in campo. 14:25

27' Occasione per Vido in area che si era trovato al momento giusto per controllare un cross morbido di Mancosu, ma Solini riesce a metterci una pezza all'ultimo minuto. Il Como sta sbandando in difesa!14:30

30' Si affaccia anche il Como su calcio di punizione: parte Arrigoni dalla destra, il pallone in centro viene spazzato dalla retroguardia spallina.14:32

32' GOL! Como - SPAL 0-1! VIDO! SI sblocca il punteggio! Zampata dell'attaccante in area a chiudendo un’azione funambolica dei bianco-azzurri! Dalla sinistra Zanellato duetta di prima con Colombo, riesce a entrare in area e a servire il compagno agile ad allungare la gamba e segnare! Difesa dei lariani però troppo ferma!



Guarda la scheda del giocatore Luca Vido14:36

34' Prova a scuotersi il Como con il primo giuzzo di La Gumina, pescato in linea con i difensori avversari, il quale cerca una conclusione da posizione defilata: tiro però senza troppe pretese che termina alto sopra la traversa.14:38

38' LA SPAL DI DIVORA IL 2 A 0! Cross preciso di Celia da sinistra per l'inserimento di Colombo completamente da solo in area, c'è la risposta centrale ma decisiva di Facchin!14:40

40' Altra conclusione biancoazzurra con Viviani dal limite dell'area dopo uno scarico indietro ricevuto da Vido decentrato a destra: tiro centrale per il portiere avversario.14:42

41' Si affacciano ora i biancoblù con Blanco in corsa palla al piede a sinistra, lascia poi partire un cross in mezzo per Gliozzi, ma viene anticipato da Thiam in uscita alta.14:43

44' Traversone insidioso di Vignali verso il centro dell'area, partito con i tempi giusti a destra, a cercare i compagni ma c'è Thiam in presa bassa.14:45

45' Saranno due i minuti di recupero all'intervallo.14:47

45'+2' L'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi: la SPAL è in vantaggio sul Como grazie alla rete di Vido!14:49