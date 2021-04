Da Reggiana - Brescia é tutto, alla prossima sfida di Serie A!18:57

Un punto importante per la Reggiana che muove la classifica e non perde il passo dell'Ascoli, con la salvezza che rimane ancora aperta; di contro il Brescia non accorcia sull'ottavo posto.18:57

Partita ricca di emozioni tra Reggiana e Brescia: vantaggio di Ayé nel primo tempo, pareggio di Zamparo ad inizio della seconda frazione. Rondinelle che trovano il gol del 1-2 con Mateju, ma proprio all'ultimo secondo del recupero Varone insacca in porta il tiro cross di Kargbo.18:56

90'+7' FINISCE REGGIANA - BRESCIA! 2-2 il finale, la squadra di casa trova il pareggio all'ultimo secondo del recupero.18:54

90'+6' GOL! REGGIANA - Brescia 2-2! Rete di Ivan Varone. Cross di Radrezza per Kargbo, conclusione sul secondo palo insaccata dal centrocampista con potenza!



90'+4' Reggiana che non riesce a trovare varchi, spazi invece per il contropiede del Brescia.18:53

90'+3' OCCASIONE BRESCIA! Tre contro uno per gli ospiti con Pajac che cerca il cross per Ayé, blocca Venturi.18:50

90'+1' Rozzio troppo irruente su Jagiello, fallo per il Brescia che così guadagna secondi importanti.18:49

90'+1' AMMONITO Jesse Joronen. Giallo per perdita di tempo. 18:49

90' Cinque i minuti di recupero.18:48

89' Girata al volo di Mazzocchi, palla che colpisce in pieno Papetti.18:46

87' Alvini si gioca tutte le sue carte offensive, 3-4-3 iper offensivo per la Reggiana.18:44

86' Sostituzione REGGIANA: esce Arlind Ajeti, entra Matteo Ardemagni.18:43

85' Conclusione a giro di Jagiello, deviazione in angolo di Ajeti: Brescia con grandi spazi per il contropiede.18:43

83' Scintille tra Ayé e Rozzio, Rapuano deve intervenire per calmare gli animi.18:40

82' VARONE! Conclusione potente dal limite che esce di poco sopra la traversa, Reggiana ora tutta riversata in avanti alla ricerca del pareggio.18:40

80' Sostituzione REGGIANA: esce Niko Kirwan, entra Gabriel Lunetta.18:38

80' Sostituzione REGGIANA: esce Lorenzo Del Pinto, entra Karim Laribi.18:37

79' GOL! Reggiana - BRESCIA 1-2! Rete di Aleš Matějů. Cross di Martella, sul. secondo palo arriva il terzino che prima stoppa in acrobazia, poi insacca



78' Gara ora decisamente aperta, le due squadre che attaccano alla ricerca del gol.18:37

77' MAZZOCCHI! Stop e destro della punta, Mangraviti in scivolata respinge la conclusione.18:34

75' Ci prova Radrezza dalla distanza, il suo sinistro finisce lontano dai pali della porta difesa da Joronen.18:32

74' ANNULLATO IL GOL A MAZZOCCHI! La punta realizza da due passi dopo un errore di Papetti, Rapuano annulla per fuorigioco.18:31

73' Del Pinto subisce un fallo da parte di Jagiello, puó respirare una Reggiana che sta subendo molto le offensive del Brescia.18:30

71' AMMONITO Ivan Varone. Intervento in ritardo su Martella, altro giallo del match. 18:28

70' Sostituzione BRESCIA: esce Antonino Ragusa, entra Marko Pajač.18:28

69' Si sta giocando poco in questi ultimi minuti, tra cambi e interruzioni di Rapuano.18:27

67' Sostituzione REGGIANA: esce Luca Zamparo, entra Simone Mazzocchi.18:27

67' Sostituzione REGGIANA: esce Fausto Rossi, entra Ivan Varone.18:24

66' Reggiana che sembra abbastanza stanca, pronti i cambi anche per la squadra locale.18:24

64' Gran chiusura di Ajeti su Ragusa, dopo che l'esterno era entrato in area palla al piede: angolo per il Brescia.18:21

63' Sostituzione BRESCIA: esce Andrea Cistana, entra Andrea Papetti.18:20

63' Sostituzione BRESCIA: esce Birkir Bjarnason, entra Tom van de Looi.18:20

62' Brescia che ora conduce il gioco, Reggiana che attende e cerca gli spazi per la velocità di Kargbo.18:19

60' Si riprende a giocare con Cistana ancora sulla linea difensiva: il giocatore vuole testare la gamba destra prima di chiedere il cambio.18:17

59' A terra Cistana: il difensore sembra aver problemi di natura muscolare.18:15

58' Buon momento ora per il Brescia, cresciuta la squadra di Clotet in questi ultimi minuti.18:14

56' MIRACOLO DI VENTURI! Una deviazione sottoporta di Ragusa é respinta dal portiere con un gran riflesso.18:13

55' AMMONITO Arlind Ajeti. Il centrale stende Ragusa che lo aveva puntato sull'out di sinistra. 18:13

55' RADREZZA! Gran destro al volo dalla distanza del fantasista, pallone che termina di poco sopra la traversa.18:12

53' Zamparo non calcia al volo un pallone in area e cerca un difficile stop, ritorna Bjarnason che mette in angolo.18:10

52' Reggiana che spinge con continuità, Brescia ora in difficoltà nel limitare le offensive locali.18:09

50' Ennesima discesa di Kargbo, la punta perde peró il pallone al limite dell'area.18:07

49' A terra Radrezza dopo uno scontro con Bisoli, gioco momentaneamente fermo.18:06

48' Inizia fortissimo la Reggiana che trova il gol del pareggio dopo poco piú di un minuto grazie al tap in di Zamparo.18:05

47' GOL! REGGIANA - Brescia 1-1! Rete di Luca Zamparo. Angolo di Radrezza, colpo di testa di Kargbo che Joronen respinge: il numero 9 é il piú rapido ed insacca il tap in vincente.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REGGIANA - BRESCIA! Si riparte dallo 0-1 della prima frazione.18:04

46' Sostituzione BRESCIA: esce Nikolas Špalek, entra Filip Jagiełło.18:03

46' Sostituzione BRESCIA: esce Emanuele Ndoj, entra Dimitri Bisoli.18:03

La differenza é tutta nella precisione sottoporta: otto tiri ma nessuno nello specchio per la Reggiana, uno ma tra i pali e in rete per il Brescia.17:50

Primo tempo molto combattuto tra Reggiana e Brescia, locali che hanno spinto molto ma senza trovare la rete, ospiti che hanno colpito alla prima vera occasione utile con Ayé.17:49

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI REGGIANA - BRESCIA! 0-1 il risultato parziale, decide il gol di Ayé.17:49

45'+2' Angolo per la Reggiana: Yao prova la girata ma colpisce Mateju, fallo del difensore della Reggiana.17:48

45'+1' Kirwan stende Bjarnason dopo la chiusura sulla fascia del centrocampista: l'ex Pescara sempre attento in fase difensiva.17:46

45' Due i minuti di recupero.17:45

43' ANCORA KARGBO! La punta entra in area, si libera di Cistana ma calcia ampiamente a lato.17:43

42' Angolo per il Brescia: Martella al centro, Bjarnason sfiora il gol ma azione fermo per il fallo in attacco del centrocampista.17:43

41' Cross di Spalek sul secondo palo, Libutti anticipa Ragusa che stava caricando il sinistro al volo.17:42

40' Buon primo tempo di Kargbo, conclusione della punta dal limite che termina a lato.17:41

38' AMMONITO Aleš Matějů. Fallo tattico del difensore a centrocampo su Kargbo: prima Rapuano lascia il vantaggio, poi estrae il giallo. 16:40

37' Ragusa mette il pallone per la corsa di Martella, cross al centro respinto da Ajeti.17:39

36' Angolo per il Brescia: Martella al centro, Cistana prova la sponda che termina sul fondo.17:36

35' Bella partita al Mapei Stadium, Reggiana che ha reagito con forza al vantaggio del Brescia.17:34

33' ZAMPARO! Cross basso di Kargbo, deviazione della punta messa miracolosamente in angolo da Joronen.17:34

32' CHE RISCHIO PER JORONEN! Cross di Kirwan, il portiere del Brescia in uscita tocca il pallone ma lo perde: attento il numero 1 delle Rondinelle che lo recupera da terra.17:32

31' Si rompe l'equilibrio della partita, Ayé al primo vero pallone giocabile trova il gol del vantaggio.17:31

30' GOL! Reggiana - BRESCIA 0-1! Rete di Florian Ayé. Ragusa stoppa in area e serve il compagno che, da dentro l'area, calcia di potenza battendo Venturi.



28' Kargbo stoppa in area e prova a superare Cistana nello stretto, azione fermata per il fuorigioco di partenza della punta.17:30

27' Gran dribbling di Radrezza su Ndoj, Brescia che ha alzato la pressione.17:28

26' AMMONITO Birkir Bjarnason. Fallo della mezzala su Rossi, primo giallo del match. 17:26

24' ANCORA REGGIANA! Discesa di Kargbo, tirocross della punta con Zamparo che non ci arriva sul secondo palo.17:26

23' Spalek trova il cross al centro per Ayé, attento Ajeti a spazzare lontano: continui cambi di fronte in questa partita.17:23

22' Ripartenza del Brescia, Ragusa cerca la verticale per Spalek, chiude Kirwan.17:21

20' Inserimento di Del Pinto in area, tocco per Zamparo anticipato al momento del tiro da Mangraviti in angolo.17:21

19' ZAMPARO! Colpo di testa della punta sul cross di Libutti, palla di pochissimo a lato.17:19

18' Mateju regala l'angolo alla Reggiana, buon momento dei locali.17:18

16' Scintille tra Yao e Spalek dopo il fallo del trequartista del Brescia: a terra il difensore locale.17:17

15' Lancio di Kirwan per Kargbo, pallone troppo lungo che si perde tra le braccia di Joronen.17:16

13' Ritorna in campo Bjarnason, le due squadre ora di nuovo in parità numerica.17:13

12' Rimane a terra Bjarnason che mette male la caviglia a terra: Rapuano ferma il gioco.17:11

11' Cross di Mateju, nessuno sul secondo palo: puó spazzare Libutti.17:10

10' Brescia che prova a rallentare i ritmi con un possesso palla continuo, evitando così le improvvise verticalizzazioni della Reggiana.17:09

8' OCCASIONE REGGIANA! Rossi lancia per Kargbo, diagonale secco che termina di pochissimo a lato.17:08

7' Kargbo entra in area e crossa al centro, respinge Cistana: la punta chiede il tocco di mano, si puó continuare per Rapuano.17:07

5' Colpo di testa di Zamparo, palla che termina ampiamente a lato.17:05

4' Kargbo atterrato da Ndoj sulla trequarti: punizione pericolosa a favore della Reggiana.17:05

3' Intervento molto duro di Del Pinto su Ayé: Rapuano fischia fallo e chiede calma, non estraendo il primo cartellino.17:03

2' Partita iniziata a buoni ritmi, Brescia che cerca di prendere subito le redini del gioco.17:02

1' INIZIA IL PRIMO TEMPO DI REGGIANA - BRESCIA! Primo pallone per i locali.17:00

Dirige il march l'arbitro Antonio Rapuano.16:56

Equilibrio nelle ultime otto sfide nel torneo cadetto tra Reggiana e Brescia, con tre vittorie a testa e due pareggi; i lombardi potrebbero però vincere entrambe le gare stagionali contro la Reggiana in Serie B per la prima volta dal 1975/76.16:56

Nel Brescia Ayé unica punta, Spalek e Ragusa alle loro spalle: in difesa spazio a Mangraviti e Castana, con Chancellor in panchina.16:49

Locali che si schierano a tre in difesa, a centrocampo Radrezza da mezzala, in attacco Zamparo preferito a Ardemagni.16:46

A disposizione del BRESCIA: Pajac, Jagiello, Karacic, Chancellor, van de Looi, Bisoli, Kotnik, Papetti, Fridjonsson, Semprini.16:41

La formazione del BRESCIA: 4-3-2-1 per la squadra di Clotet, Joronen - Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella - Bisoli, Lobojko, Bjarnason - Spalek, Ragusa - Ayé.16:42

A disposizione della REGGIANA: Muratore, Ardemagni, Costa, Laribi, Zampano, Lunetta, Espeche, Mazzocchi, Cerofolini, Pezzella, Varone, Cambiaghi.16:38

La formazione della REGGIANA: 3-5-2 per il locali, Venturi - Ajeti, Rozzio, Yao - Libutti, Del Pinto, Rossi, Radrezza, Kirwan - Kargbo, Zamparo. 16:40

42 i punti per il Brescia, a poche lunghezze dalla zona play off, 30 per la squadra di casa che sente il fiato sul collo della zona retrocessione diretta.14:12

La Reggiana ospita il lanciassimo Brescia alla ricerca di una vittoria per uscire dalla zona play out e per ritrovare un sorriso che manca dal 20 febbraio contro il Cittadella.14:12