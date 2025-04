Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Cosenza e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2024-2025.17:07

90'+8' E FINISCE QUI! Proprio sul gol di Pecorino, l'arbitro dà il triplice fischio. Non c'è più tempo. Il Frosinone evita la sconfitta e pareggia 2-2 col Cosenza.17:00

90'+8' AMMONIZIONE PECORINO! Viene anche ammonito il giocatore del Frosinone per essersi tolto la maglia nell'esultanza.16:59

90'+8' Primo gol di Pecorino con la maglia del Frosinone.16:59

90'+7' GOL! FROSINONE-Cosenza 2-2. Rete di Emanuele Pecorino oltre il recupero. Colpo di testa dell'ultimo entrato che, a tempo scaduto, evita la sconfitta ai ciociari sul cross di Barcella, spizzato da Ambrosino.



90'+5' OCCASIONE DARBOE! Ancora un destro da fuori Darboe che cerca il bis, ma il gambiano sfiora soltanto il palo alla destra di Micai che non tocca.16:55

90'+4' GIALLO PER RICCIARDI! Ammonito il giocatore del Cosenza che era anche tra i diffidati e salterà la prossima col Brescia.16:54

90'+3' Risponde il Frosinone col sinistro di Pecorino che però non trova la porta di Micai.16:53

90'+2' CONTROPIEDE COSENZA! Tsadjout perde palla dal limite, Ciervo fa partire il contropiede per il Cosenza. Poi cerca Artistico una volta entrato in area, ma ancora Cerofolini ci mette la mano evitando ancora l'1-3.16:53

90' 6 minuti di recupero...16:51

89' DENTRO PECORINO! Altro giocatore offensivo per il Frosinone in questo finale con Bianco che inserisce Pecorino al posto di Marchizza.16:50

88' OCCASIONISSIMA FROSINONE! Monterisi va sulla destra, entra in area e fa partire il destro che finisce di poco alto. Monterisi solissimo, con la difesa del Cosenza che se l'era perso.16:48

85' GIALLO A RICCI! Fallo e punizione dall'altra parte, con l'intervento di Ricci su Oyono.16:46

84' Grandi proteste da parte del Cosenza perché Artistico va giù sul contatto con Marchizza. Si vuole anche il cartellino, ma l'arbitro non fischia nemmeno il fallo.16:45

83' Tra VAR, interruzioni varie e sostituzioni ci aspettiamo un corposo recupero...16:43

81' FUORI FLORENZI! Alvini costretto a correre ai ripari e sostituisce Florenzi con Ciervo.16:42

79' COSENZA IN 10! Dopo aver rivisto l'azione, l'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Forufalidis che ha giocato solo pochi secondi. Fatale il calcio in faccia a Barcella.16:40

78' L'ARBITRO VA A RIVEDERLA! Possibile cartellino rosso per Kourfalidis.16:39

78' C'è anche un check in corso da parte del VAR per capire se l'intervento di Kourfalidis meritasse addirittura il rosso.16:39

78' Subito ammonito Kourfalidis per un calcio ai danni di Barcella.16:40

77' FUORI CRUZ! Alvini toglie un altro attaccante: Kourfalidis prende il posto di Cruz che in questa fase aiutava soltanto la fase difensiva.16:37

76' AMMONITO LUCIONI! Viene anche ammonito Lucioni che è in panchina, ma aveva protestato e l'arbitro estrae il giallo ai suoi danni.16:37

75' Ancora non si gioca, con Venturi costretto ad uscire dal campo. Fischi allo Stirpe perché si è giocato pochissimo in questa fase.16:36

74' FROSINONE VICINO AL PAREGGIO! Spiovente di Darboe per Tsadjout che gira di testa e sfiora l'incrocio dei pali. Grandi proteste però da parte del Cosenza perché tutta l'azione del Frosinone si è sviluppata con Venturi a terra in area proprio dopo uno scontro con Tsadjout.16:35

73' Ancora Ghedjemis con la conclusione, ma questa volta viene murato da Venturi.16:33

72' Ghedjemis con una conclusione stranissima: sembrava un cross, diventato tiro e Micai devia in angolo.16:33

70' FUORI RIZZO PINNA! E Alvini sostituisce anche Rizzo Pinna, autore del gol del 2-1. Si punta su Charlys per rinforzare il centrocampo: si passa al 5-3-2.16:30

69' CAMBI ANCHE NEL CROTONE! Fuori Cimino che lascia il posto a Riccardi. Buona partita per Cimino per quanto proposto in avanti, anche se dietro ha fatto tanta fatica a contenere su Kvernadze.16:30

68' FUORI KVERNADZE! Fuori il georgiano, il giocatore più pericoloso del Frosinone, ma Bianco vuole altro e fa entrare anche Ambrosino.16:29

66' GIALLO BOHINEN! Altra ammonizione per il Frosinone, questa volta per Bohinen che interviene in maniera rude su Rizzo Pinna.16:27

66' CEROFOLINI SALVA IL FROSINONE! Ancora Artistico che controlla da fuori area, finta e entra in area dove calcia col sinistro ma trova il tuffo di Cerofilini che evita l'1-3.16:26

64' GIALLO MONTERISI! Intervento in ritardo su Ricci e arriva il giallo per Monterisi.16:25

63' ANCORA ARTISTICO! Altra chance per l'attaccante del Cosenza che non trova la porta da buona posizione. Non ci crede neanche lui e la posizione era regolare. Non era stata alzata la bandierina, con la difesa del Frosinone che se l'era perso.16:27

62' Niente da fare per il Frosinone sul corner e niente rigore. Qualche trattenuta di troppo, ma nulla che potesse portare al rigore.16:24

61' C'è un chek del VAR in corso per qualche trattenuta di troppo in area di rigore sugli sviluppi del corner.16:24

60' OCCASIONE TSADJOUT! Subito pericoloso il neo entrato del Frosinone, ma arriva la chiusura di Micai che va in chiusura. La palla resta lì, ma la difesa del Cosenza si rifugia in angolo.16:23

58' DENTRO TSADJOUT! E fa il suo ingresso anche Frank Tsadjout al posto di uno spento Distefano.16:20

57' ALTRO CAMBIO FROSINONE! Questo pericolo ha fatto sì che Bianco cambiasse ancora. Dentro un Oyono per l'altro: fa il suo ingresso Jérémy.16:20

55' COSENZA PERICOLOSO! Ricci trova in qualche modo Florenzi che prova il destro a giro che non va tanto lontano dal palo alla sinistra di Cerofolini. Frosinone più pimpante sì, ma la vera palla gol in questo avvio ce l'ha avuta il Cosenza che ha sfiorato subito il 3-1.16:17

52' Barcella cerca Darboe, ma c'è la chiusura in angolo. Particolarità, questo è solo il primo corner di tutta la partita.16:15

48' Ecco il Frosinone proprio con Barcella che prova a scambiare con Distefano. Non sfondano gli attaccanti dei padroni di casa, ma vediamo la squadra di Bianco molto più offensiva in questo inizio di secondo tempo.16:10

47' CAMBIO NEL FROSINONE! Fuori Vural con Bianco che vuole vedere qualcosa di nuovo a centrocampo con l'inserimento di Barcella. Più offensivo Kevin Barcella, potrebbe esserci un cambio di modulo nel Frosinone. Vedremo già nei primi minuti un eventuale nuovo schieramento.16:06

46' SI RIPARTE! Il Frosinone deve inseguire dopo che il primo tempo si è concluso col 2-1 in favore del Cosenza.16:06

Due cose da rivedere per il Frosinone in questo primo tempo. Bohinen e gli altri portatori di palla dei padroni di casa faticano nel palleggio quando c'è molta pressione del Cosenza. Dovrebbero essere aiutati maggiormente. Davanti bene Kvernadze, molto meno Distefano e Ghedjemis, un po' avulsi dal gioco. Il Cosenza, per quanto possibile, ha fatto il meglio che poteva. Sulle fasce, però, fa davvero molta fatica appena qualcuno riesce a partire in velocità.15:51

Grande approccio alla partita del Cosenza che passa in vantaggio con Artistico. Poi viene fuori il Frosinone che pareggia con Garboe e ha almeno due occasioni per trovare il gol del 2-1. Nel momento migliore dei ciociari, però, guizzo di Rizzo Pinna che batte Cerofolini per il 2-1 calabrese. Beh, che dire, spettacolo in questo primo tempo col ritorno di Alvini sulla panchina del Cosenza.15:49

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Avanti il Cosenza dopo i primi 45 minuti per 2-1: in gol Artistico e Rizzo Pinna, il momentaneo pareggio del Frosinone era arrivato con Darboe.15:48

45' Un minuto di recupero allo Stirpe...15:47

45' Secondo gol in campionato per Rizzo Pinna.15:47

44' GOL! Frosinone-COSENZA 1-2. Rete di Andrea Rizzo Pinna. Incredibile nuovo vantaggio degli ospiti che, nel momento migliore dei padroni di casa, va ancora avanti con l'azione personale di Rizzo Pinna. Il trequartista va da solo, Bettella gli fa un assist involontario e poi batte Cerofolini in uscita. Incredibile finale di primo tempo.15:46

43' ANCORA FROSINONE! Sponda di testa di Kvernadze, tacco di Garboe per Marchizza che cerca il diagonale mancino che finisce di poco a lato. Ancora una palla gol per i padroni di casa.15:44

41' FROSINONE VICINO AL GOL! Ghedjemis si muove sulla destra dopo la ripartenza di Darboe, palla dentro per Distefano che colpisce male da buona posizione. La squadra di Bianco ha rischiato di ribaltarla in pochissimi minuti.15:42

40' Bettella decisivo nel chiudere la porta a Venturi che era entrato minaccioso in area.15:42

39' Secondo gol in campionato per Darboe.15:40

38' GOL! FROSINONE-Cosenza 1-1. Rete di Ebrima Darboe. Ancora Kvernadze sulla sinistra dopo il lancio di Marchizza, scarico per Garboe che se la porta sul destro e batte Micai per il gol del pareggio.



36' Marchizza crossa da sinistro con una delle sue palle velenose, ma nessun attaccante del Frosinone ci arriva.15:39

34' Si accende Ghedjemis che prova il cross da destra dopo una vera fiammata, ma la difesa del Cosenza libera. Si fa vedere anche sulla destra il Frosinone perché, fino ad ora, i ciociari avevano giocato solo su una fascia.15:36

33' Gioco fermo per un colpo subito alla testa da Rizzo Pinna. Il trequartista del Cosenza dà l'impressione di poter continuare comunque.15:34

31' Ancora una sortita offensiva di Kvernadze che mette in difficoltà Cimino, ma nessuno riesce a raccogliere o dare la superiorità numerica. C'è comunque la sensazione che dalla catena di sinistra possa sempre arrivare un pericolo col duo Marchizza-Kvernadze.15:33

30' 52% di possesso palla per il Cosenza in questa prima mezz'ora di gioco.15:32

28' Gioco fermo per il fallo subito da Ricci che resta a terra dolorante.15:30

27' RISPONDE IL FROSINONE! Prova a reagire la squadra di casa col lancio di Marchizza per Distefano che non ci arriva di un niente all'appuntamento col pallone.15:29

25' Il Cosenza non vince una partita in trasferta dal 9 novembre scorso, dal 3-2 al Brescia al Rigamonti.15:28

25' 4° gol di Artistico da quando è arrivato a Cosenza.15:27

24' GOL! Frosinone-COSENZA 0-1. Rete di Gabriele Artistico. Vantaggio dei calabresi proprio sfruttando questa pericolosità in avanti: Cimino trova Artistico solo a centro area, piattone destro e Cerofolini può raccogliere solo la palla dalla rete.



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico15:26

23' Cruz ruba palla a Vural, cerca poi il passaggio in profondità per Artistico ma sbaglia il passaggio. Il Cosenza riesce sempre, con la sua pressione, a mettere in difficoltà il Frosinone in quella zona di campo, ma non riesce poi a sfondare. Buon impatto comunque degli ospiti.15:25

20' OCCHIO AL FROSINONE! Oyono a tutta fascia sulla destra, palla dentro per Distefano, ma arriva l'anticipo provvidenziale di Dalle Mura.15:22

18' Ancora una palla dentro l'area del Frosinone, ma Bettella anticipa Artistico e subisce anche il fallo. Meglio il Cosenza in questa prima fase, anche se di vere occasioni non ne abbiamo ancora viste.15:19

16' Sventagliata di Ricci per Rizzo Pinna che entra in area da destra, ma arriva la chiusura di Bettella che fa ripartire il Frosinone. Poteva essere una buona occasione anche grazie al velo di Artistico.15:21

13' GIALLO A FLORENZI! E infatti arriva subito la prima ammonizione del match con la trattenuta di Florenzi ai danni di Vural.15:15

12' Ancora l'arbitro Cosso protagonista. Ora si rivolge a Florenzi e Marchizza, i due capitani, per seganalare qualche comportamento un po' fuori dalla norma. Alla prossima scatterà il giallo ha detto l'arbitro della sezione di Reggio Calabria.15:14

11' Troppi duelli scorretti in area di rigore, deve intervenire l'arbitro Cosso che fa un richiamo verbale per ben 4 giocatori.15:12

9' TRANSIZIONE FROSINONE! Prima vera azione offensiva dei padroni di casa con la transizione offensiva di Kvernadze che poi si defila per crossare in mezzo, libera la difesa del Cosenza. Prima fiammata del georgiano però che ha messo paura alla difesa di Alvini.15:12

6' Palla dentro per Cruz che prova a fare da sponda per Florenzi, ma non riesce ad essere preciso col tocco per l'attaccante ospite.15:08

4' C'è anche grande pressing dal Cosenza con Bohinen in difficoltà in fase di impostazione. Il centrocampista norvegese ha rischiato tanto tra due giocatori dei Lupi. Avesse perso palla in quella zona del campo sarebbe stata spacciata la difesa di casa.15:07

2' CI PROVA IL COSENZA! Destro dal limite di Cimino che non trova però la porta di Cerofolini. I calabresi suonano il primo squillo con la speranza di cambiare la rotta grazie al ritorno di Alvini in panchina.15:03

1' SI PARTE! Primo possesso per il Cosenza...15:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Ferraris. A dirigere questo incontro sarà il sig. Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Emmanuele e dal quarto ufficiale Andrea Ancora. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Francesco Fourneau (VAR) e Gianpiero Miele (AVAR).15:01

Tanti cambi per Alvini che oltre agli indisponibili Caporale e Garritano deve fare a meno degli squalificati Martino e Sgarbi, entrambi espulsi nell'ultimo match col Pisa.14:57

Due cambi per Bianco rispetto alla gara contro la Sampdoria, che inserisce Darboe per Kone a centrocampo. In attacco c'è Kvernadze con Ghedjemis e Distefano. Indisponibili Biraschi, Kalaj, Kone, Koutsoupias e Lusuardi.14:56

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Micai - Hristov, Dalle Mura, Venturi - Cimino, Gargiulo, Florenzi, G.Ricci - Rizzo Pinna - Cruz, Artistico. All. Massimiliano Alvini. A disposizione: Baldi, Vettorel - D'Orazio, Ricciardi - Charlys, Kouan, Kourfalidis - Ciervo, Fumagalli, S.Mazzocchi, Novello, Zilli.15:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Cerofolini - A.Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza - Bohinen, Darboe, Vural - Ghedjemis, Distefano, Kvernadze. All. Paolo Bianco. A disposizione: Sorrentino - Bracaglia, Cittadini, Lucioni, Szyminski, J.Oyono - Cichella - Barcella, Ambrosino, Begic, Pecorino, Tsadjout14:50

Il Cosenza resta invece ultimissimo con 25 punti, con i calabresi che hanno 7 punti di ritardo sulla zona playout. Cosenza che arriva dalle sconfitte contro Pisa (3-0 in casa) e contro il Catanzaro nel derby (4-0).14:38

Il Frosinone è uscito dalla crisi grazie a una serie di 7 risultati utili consecutivi. Anzi, la squadra ciociara ha vinto le ultime 4 partite disputate, compresi gli scontri diretti contro Sampdoria, Brescia e Mantova. Frosinone che conta ora 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e 3 punti sulla zona playout.14:37

Benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Cosenza, gara valida per la Giornata 32 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.14:35

