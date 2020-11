LIVE SPAL - SALERNITANA 2-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori10:17

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra SPAL e Salernitana, incontro che apre la settima giornata del campionato di Serie B.10:17

Dopo due vittorie consecutive che hanno aggiustato un po' la classifica, la SPAL cerca continuità ospitando tra le mura amiche una Salernitana in grande salute come dimostrano le due sole lunghezze di ritardo dal primo posto nonostante una gara da recuperare.20:52

Perfetto equilibrio negli ultimi quattro precedenti con un bilancio di due vittorie per parte; l'ultimo scontro disputato al Paolo Mazza risale alla stagione 2016/17 e si imposero i padroni di casa per tre reti a due.20:29

Formazioni ufficiali e SPAL in campo col 3-4-1-2: Berisha - Ranieri, Vicari, Tomovic - Dickmann, Sal.Esposito, Missiroli, Sala - Valoti - Di Francesco, Seb.Esposito. A disposizione: Galeotti, Thiam, Okoli, Spaltro, Brignola, Salamon, Sernicola, Jankovic, Moro, D'Alessandro, Seck, Murgia.20:22

La Salernitana si schiera con un 4-4-2: Belec - Casasola, Aya, Gyomber, Veseli - Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli - Djuric, Tutino. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Karo, Iannoni, Barone, Bogdan, Dziczek, Capezzi, Giannetti, Antonucci, Baraye.20:09

Nessuna grande sorpresa da parte di Marino che, complice la squalifica di Castro, alza Valoti alle spalle del tandem offensivo formato da Sebastiano Esposito e Di Francesco con conseguente inserimento a centrocampo di Missiroli. In difesa un solo cambio rispetto al match vinto contro la Reggina con Ranieri al posto di Salamon.20:28

Castori conferma il modulo e l'undici visto nell'ultimo match giocato in campionato contro l'Ascoli con Djuric-Tutino a guidare il reparto d'attacco. A centrocampo cabina di regia affidata a Schiavone e capitan Di Tacchio mentre in difesa, davanti a Belec, fiducia per la consolidata coppia centrale formata da Aya e Gyomber con Casasola e Veseli terzini.20:18

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Pezzuto.20:53

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla SPAL.21:02

3' Calcio di punizione guadagnato da Sebastiano Esposito sulla trequarti. Chiamate subito in avanti le torri di Marino.21:05

3' Cartellino giallo a Di Tacchio per scorrettezze.21:06

5' Buon avvio dei padroni di casa che cercano di fare la partita e gestire il possesso palla.21:07

6' GOL! SPAL-Salernitana 1-0! Rete di Valoti. Corner di Sala che pesca a centro area Valoti bravo a sfruttare un blocco e battere Belec con una conclusione ravvicinata di prima intenzione.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti21:09

8' Rimane in attacco la squadra di Marino che non sembra volersi accontentare del vantaggio appena conquistato.21:10

10' Ripartenza di Cicerelli che pilota palla sulla trequarti ma sbaglia l'assist per Djuric e Tutino già all'interno dell'area di rigore.21:12

12' Schema su calcio d'angolo che libera Sala al tiro da ottima posizione. Si oppone Di Tacchio con Veseli che poi pulisce definitivamente l'area di rigore.21:15

14' Prova ad alzare il baricentro la Salernitana anche se la SPAL non abbassa il ritmo e l'aggressività in fase di non possesso.21:17

17' Missiroli porta palla sulla trequarti ma sbaglia il lancio per Sebastiano Esposito che tagliava verso la porta, allontana Casasola ma SPAL che rimane in zona offensiva.21:19

19' Rimane a terra Valoti dopo un fallo da lui stesso commesso nell'area di rigore campana. Gioco momenteneamente interrotto al Paolo Mazza.21:21

20' Cicerelli taglia il campo centralmente e serve Kupisz per la conclusione dalla trequarti, destro però smorzato dalla difesa e facilmente bloccato a terra da Berisha.21:22

22' Sponda aerea di Djuric che per poco non facilita Tutino in area di rigore. Allontana in fallo laterale il pacchetto arretrato di Marino.21:24

23' Sugli sviluppi di un corner girata mancina di Djuric che sbatte sul muro difensivo, sul rimpallo poi Cicerelli calcia direttamente in curva.21:26

25' Prende campo e coraggio la manovra della Salernitana che ora costringe la SPAL nella propria trequarti.21:27

27' Azione personale di Tutino che sfonda a sinistra ma poi perde il contrasto con Vicari che guadagna la rimessa dal fondo.21:30

29' Dickmann entra in area dalla destra e mette in mezzo per Di Francesco che in prima battuta cicca la conclusione e poi calcia sul corpo di Gyomber.21:31

31' Salvatore Esposito pesca Di Francesco tra le linee ma l'ex Bologna dopo una buona serpentina calcia sopra la traversa da buona posizione.21:33

32' Dickmann al volo per Sebastiano Esposito che all'interno dell'area di rigore calcia di prima intenzione senza però trovare la porta.21:34

34' Momento favorevole per i padroni di casa che hanno rialzato i giri del motore dopo alcuni minuti di marca ospite.21:35

35' Dickmann controlla sulla corsia di destra e crossa a centro area per Valoti che però commette fallo in attacco.21:37

36' Cartellino giallo per Dickmann, autore di un intervento falloso sulla trequarti ai danni di Cicerelli.21:38

38' Destro dalla distanza di Salvatore Esposito che non inquadra lo specchio della porta. Altra azione interessante però da parte dei ragazzi di Marino che trovano sbocchi interessanti sulle corsie esterne.21:40

40' Problemi per Cicerelli che rimane a terra dolorante dopo un contrasto con Tomovic. Sembra comunque poter proseguire il numero 10 di Castori.21:42

41' GOL! SPAL-Salernitana 2-0! Rete di Di Francesco. Azione personale di Di Francesco che parte palla al piede da centrocampo e una volta al limite dell'area lascia partire un destro chirurgico indirizzato sul palo lontano che supera Belec.



Guarda la scheda del giocatore Federico Di Francesco21:46

43' Prova a riorganizzarsi la Salernitana ma il fallo in attacco di Kupisz vanifica l'azione offensiva.21:45

45' Due minuti di recupero.21:47

45'+2' Finisce il primo tempo, SPAL-Salernitana 2-0.21:49

Squadre al riposo con la SPAL sul doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Valoti e Di Francesco. Frazione quasi dominata dai padroni di casa che trovano subito il vantaggio, gestiscono la mini reazione della Salernitana mai però realmente pericolosa dalla parti di Berisha e poi certificano la supremazia con altre occasioni favorevoli e il raddoppio in chiusura.21:53

Grande spinta sulle fasce e alto ritmo in fase di possesso, queste le chiavi del primo tempo di una SPAL che nella ripresa potrebbe trovare spazi interessanti in ripartenza mentre la Salernitana per cambiare l'esito del match ha quantomeno bisogno di assistere meglio le due punte e mettere in ritmo le due ali 21:58

45' Sostituzione nella Salernitana, entra Dziczek ed esce Di Tacchio.22:06

45' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dalla Salernitana.22:08

47' Avvio determinato della Salernitana che cerca di imprimere un ritmo diverso alla sua manovra.22:09

49' Di Francesco si libera tra le linee e calcia dal limite dell'area, respinta centrale di Belec ma gioco interrotto per la posizione di fuorigioco di Sebastiano Esposito.22:10

50' Cartellino giallo per Dziczek, autore di un intervento falloso a centrocampo ai danni di Di Francesco.22:11

52' Sala sfonda a sinistra e crossa a centro area, capisce tutto Veseli che libera l'area di rigore.22:14

53' Tutino pesca Schiavone al limite dell'area, il centrocampista controlla e calcia verso il primo palo senza però trovare lo specchio dei pali.22:14

55' Prolungato possesso palla della SPAL che continua a gestire il pallino del gioco.22:16

57' Altro cross interessante di Sala che attraversa l'area di rigore ma è ancora provvidenziale Veseli con la diagonale difensiva in anticipo su Valoti.22:18

59' Cartellino giallo per Aya, autore di un intervento falloso ai danni di Sebastiano Esposito.22:20

60' Sostituzione nella Salernitana, entra Capezzi ed esce Schiavone.22:21

60' Cartellino giallo a Missiroli per gioco falloso.22:21

62' Qualche problema per Di Francesco toccato duro all'altezza della caviglia sinistra. SPAL momentaneamente in dieci uomini.22:23

63' Rimpallo sulla trequarti che favorisce Djuric in area di rigore, destro secco sul primo palo dell'attaccante bosniaco che termina sull'esterno della rete.22:24

64' Primo cambio nella SPAL, entra Brignola ed esce un acciaccato Di Francesco.22:25

66' Azione di forza di Djuric che guadagna un corner. Sugli sviluppi Missiroli pulisce la propria area di rigore.22:27

68' Fraseggio di qualità della SPAL che arriva bene sulla trequarti ma manca un po' nell'ultimo passaggio.22:30

70' Occasione Salernitana! Cicerelli si libera di Salvatore Esposito sulla trequarti e crossa al centro per Djuric che colpisce di testa senza però trovare la porta.22:32

72' Dribbling sullo stretto e destro dalla distanza di Valoti che però termina abbondantemente fuori bersaglio. Partita che si mantiene piacevole e di buona qualità.22:33

74' Combinazione tra i fratelli Esposito che per poco non vale il tris. Attento Belec nell'uscita bassa in anticipo sul giovane canterano dell'Inter.22:35

75' Sostituzione nella SPAL, entra Murgia ed esce Missiroli.22:35

75' Cambio nella SPAL, entra Moro ed esce Sebastiano Esposito.22:36

77' Cross basso di Capezzi che Djuric non controlla nonostante un interessante velo di Kupisz. Prova ad alzare il baricentro la Salernitana.22:38

79' Cross basso di Kupisz che semina il panico in area, provvidenziale Tomovic in anticipo su Djuric.22:41

80' Cartellino giallo a Tomovic per gioco falloso.22:46

82' Sostituzione nella Salernitana, dentro Giannetti al posto di Cicerelli.22:42

83' Cartellino giallo per Giannetti, autore di un intervento falloso ai danni di Murgia.22:44

85' Giannetti imbuca per Djuric che uncina il pallone in area ma subisce poi il ritorno della difesa di casa.22:47

87' Sostituzione nella Salernitana, entra Antonucci ed esce Kupisz.22:48

88' Cambio nella Salernitana, spazio per Baraye in luogo di Veseli.22:48

88' Sostituzione nella SPAL, entra D'Alessandro ed esce uno stanchissimo Valoti.22:49