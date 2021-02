LIVE MONZA - EMPOLI 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori15:16

Benvenuti alla diretta testuale di Monza-Empoli, match valido per la 21° giornata di Serie B.15:16

Ecco le formazioni ufficiali! Il Monza si schiera con un 4-3-3 così composto: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto - Frattesi, Scozzarella, Barillà - Boateng, Diaw, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Pirola, Scaglia, Anastasio, Sampirisi, Barberis, Colpani, Armellino, D'Alessandro, Ricci, Maric, Gytkjaer.15:44

L'Empoli risponde con il 4-3-1-2: Brignoli - Nikolau, Romagnoli, Casale, Terzic - Crociata, Stulac, Haas - Bajrami - La Mantia, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Viti, Pirrello, Parisi, Cambiaso, Ricci, Zurkowski, Damiani, Matos, Olivieri, Moreo. 15:32

Nel Monza ancora out Balotelli e Paletta, a cui si aggiunge D'Errico fuori per scelta tecnica. Davanti c'è Diaw dal 1', con Boateng e Dany Mota. In regia Scozzarella preferito a Barberis. Prima convocazione per D'Alessandro, che parte dalla panchina. Nell'Empoli emergenza sulla fascia destra con Sabelli e Fiamozzi indisponibili, Dionisi si affida a Nikolau. A lati di Stulac rientrano Haas e Crociata, il pacchetto offensivo è confermato in blocco.15:53

Il Monza viene dal pareggio per 1-1 al Mazza di Ferrara ed è 4° a pari punti con Cittadella e Spal, a un solo punto dietro a Chievo e Salernitana, che hanno già giocato. Una vittoria oggi garantirebbe il secondo posto in solitaria. L'Empoli, invece, è capolista e il suo primato non sarebbe intaccato da una sconfitta oggi, perché sono 5 i punti che lo separano dalla prima inseguitrice. Una vittoria oggi, però, permetterebbe di portarsi a +7 sulla seconda: un distacco rassicurante in ottica promozione.16:02

Dirige il match il signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Gli assistenti sono Robilotta e Avalos, il quarto ufficiale è Marini.15:29

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dall'Empoli.16:02

2' GOL! Monza-EMPOLI 0-1! RETE DI LEONARDO MANCUSO! Colpisce subito l'Empoli, alla prima fiammata! In due passaggi la squadra di Dionisi arriva in porta, pescando Mancuso in verticale, che davanti a Di Gregorio non sbaglia!



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Mancuso16:05

3' È il 12° gol in campionato per Leonardo Mancuso.16:06

4' Frattesi non riesce a calciare una specie rigore in movimento, disturbato anche da un avversario. Era una bella occasione per rispondere subito al gol dell'Empoli.16:09

6' FRATTESI CI PROVA! Reazione immediata del Monza, con il centrocampista che colpisce di collo pieno da posizione defilata, Brignoli si oppone col corpo.16:09

8' Buon inserimento di Barillà, dalla destra provano a servirlo ma Romagnoli va in anticipo.16:10

11' È Casale che gioca sulla fascia destra, Nikolau rimane centrale con Romagnoli.16:13

12' La Mantia non riesce a controllare! Bel pallone in verticale, se avesse agganciato sarebbe stato da solo davanti a Di Gregorio.16:14

14' Diaw prova a intervenire con la punta su un cross dalla destra di Boateng. Si era infilato bene tra i due centrali, non ci è arrivato per un pelo.16:17

18' Partita apertissima, il Monza tiene il possesso, l'Empoli cerca subito la verticalizzazione quando recupera palla.16:20

20' Cartellino giallo per Nicolò Casale, ha atterrato un avversario al limite sinistro dell'area.16:22