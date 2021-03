LIVE CREMONESE - SALERNITANA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Solito modulo per la Cremonese: si rivede Carnesecchi che torna dalla squalifica, così come Valeri. Impossibile rinunciare a un Ciofani così ispirato in avanti, panchina per Gaetano. In casa Salernitana Kupisz prende il posto di Casasola, che dopo sei partite da titolare parte dalla panchina. Jaroszynski vince il ballottaggio con Durmisi, Capezzi rimpiazza un altalenante Kiyine. Sorpresa anche per la panchina di Tutino.13:56