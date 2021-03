LIVE PESCARA - SPAL 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Adriatico

Città: Pescara

Capienza: 24400 spettatori13:51

E’ tutto pronto allo Stadio Adriatico per Pescara-Spal, incontro valevole per la ventisettesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. La Penna della sezione di Roma 1.13:51

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di Cittadella. Odgaard affiancherà Giannetti in attacco. 14:00

Formazione PESCARA: Fiorillo - Guth, Drudi, Scognamiglio - Bellanova, Dessena, Busellato, Machín, Masciangelo - Giannetti, Odgaard.13:53

I ferraresi vengono dal pari a reti bianche di Salerno. Rientra Mora dalla squalifica. Davanti spazio al tandem offensivo formato da Di Francesco e Asencio. 14:01

Formazione SPAL: Thiam - Okoli, Vicari, Ranieri - Sala, Mora, Dessena, Machín, Sernicola - Valoti - Di Francesco, Asencio.14:01

Panchina PESCARA: Alastra, Nzita, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Fernandes, Vokic, Sörensen, Galano, Rigoni, Capone, Ceter.13:57

Panchina SPAL: Gomis, Spaltro, Dickmann, Moro, Strefezza, Esposito, Paloschi, Segre, Tomovic, Murgia, Wozniak, Tumminello.13:57

INIZIA PESCARA - SPAL! Fischio di La Penna, si parte. 14:49

4' Fase di studio del match, ancora nessuna emozione. 14:07

6' Tentativo di Di Francesco da fuori area: destro centrale, para Fiorillo.14:08

8' RIGORE PER LA SPAL! Mora penetra in area e finisce a terra a seguito di un contrasto con Scognamiglio. La Penna indica il dischetto. 14:09

9' GOL! Pescara-SPAL 0-1! Rigore di Valoti. Valoti calcia col destro, Fiorillo tocca ma non riesce ad evitare il vantaggio.



11' Masciangelo prende il fondo sulla sinistra e si procura un corner. 14:12

12' Il tiro dalla bandierina non causa pericoli alla retroguardia ospite. 14:14

14' OCCASIONE SPAL. Rasoterra di Mora, Fiorillo interviene in uscita bassa. Sernicola non riesce a convertire in rete. 14:16

15' Angolo di Machín, Scognamiglio non riesce ad indirizzare verso la porta. 14:16

18' Masciangelo triangola con Odgaard e si presenta in area: Busellato protegge l'uscita di Thiam.14:20

20' AMMONIZIONE SPAL. Giallo ai danni di Okoli, autore di una trattenuta su Odgaard.14:21

22' Machín viene atterrato al limite da Okoli. Punizione interessante per il Pescara. 14:23

23' Machín va al cross sugli sviluppi del piazzato: Odgaard viene anticipato. 14:24

24' Drudi lancia in avanti per Giannetti: la punta è colta in posizione di fuorigioco.14:25

26' AMMONIZIONE SPAL. Cartellino giallo ai danni di Valoti. 14:27

28' Sernicola concede un corner.14:29

29' Machín dalla bandierina, Mora pulisce l'area.14:30

32' Bellanova e Giannetti combinano sulla destra, Sala si rifugia in corner.14:33

33' AMMONIZIONE PESCARA. Giallo per Drudi ,autore di un'entrata ruvida su Asencio.14:34

35' OCCASIONE PESCARA. Cross di Machín, deviazione di Odgaard. Vicari mette in corner.14:36

36' Ci prova Busellato sugli sviluppi dell'angolo: destro a lato.14:37

36' AMMONITO PESCARA. Giallo ai danni di Busellato, autore di un intervento su Sernicola. 14:39

38' Giannetti riceve da una rimessa laterale, penetra in area, sterza su Okoli e conclude: destro alle stelle. 14:39

40' Masciangelo spinge sulla sinistra, prende il fondo e scarica per un rimorchio che non c'è: sfuma una buona azione.14:41

43' Di Francesco s'incunea in area avversaria e conclude col mancino: Scognamiglio mura in corner.14:46

44' PESCARA IN DIECI UOMINI. Scintille tra Drudi e Mora. Il direttore di gara estrae il secondo giallo e il conseguente rosso ad indirizzo del difensore. 14:46

44' AMMONIZIONE SPAL. Giallo anche per Dessena. 14:46

45' OCCASIONE SPAL. Angolo di Di Francesco. Missiroli prova a sorprendere Fiorillo con un pallonetto di testa. Bellanova salva sulla linea.14:47

45'+1' Due minuti di recupero.14:47

45'+2' Vicari affonda il tackle su Odgaard. Il Pescara guagna una punizione sulla trequarti.14:48

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: PESCARA - SPAL 0-1. Ospiti avanti grazie ad un rigore trasformato da Valoti. Espulso Drudi per somma di ammonizioni.14:49

Grassadonia dovrà correre ai ripari nella ripresa. Il tecnico potrebbe concedere spazio a Memushaj, Galano e Valdifiori. Marino potrebbe inserire Tumminello o Paloschi per far rifiatare le punte.14:53

Primo tempo acceso e ricco di emozioni all'Adriatico. Gli ospiti passano in vantaggio con un rigore, concesso per fallo di Scognamiglio su Mora e trasformato da Valoti. Sernicola e Missiroli sfiorano il raddoppio. Nel finale di frazione Drudi non trattiene i nervi viene espulso per somma di ammonizioni. 14:58

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PESCARA - SPAL. Doppio cambio per gli ospiti. 15:06

46' SOSTITUZIONE SPAL. Primi innesti per Marino: Valoti resta negli spogliatoi, in campo c'è Esposito. 15:07

46' SOSTITUZIONE SPAL. In campo anche Tomovic per Okoli.15:07

48' S'intensificano i cambi nei pressi della panchina di casa. 15:11

51' Gli ospiti, favoriti dalla superiorità numerica, mantengono il possesso palla. 15:12

52' Sernicola si procura un corner.15:12

53' Il tiro dalla bandierina non causa pericoli dalle parti di Fiorillo.15:13

55' SOSTITUZIONE PESCARA. Primi cambi per Grassadonia: staffetta tra Dessena e Rigoni. 15:16

55' SOSTITUZIONE PESCARA. Fuori Giannetti, dentro Ceter.15:16

57' SOSTITUZIONE SPAL. Paloschi prende il posto di Di Francesco.15:18

59' Paloschi viene lanciato in profondità: Fiorillo fa sua la sfera in uscita bassa.15:19

61' Missiroli scodella dal limite: girata di Asencio a lato.15:22

63' Fendente dalla sinistra di Masciangelo, Thiam agguanta la sfera anticipando Odgaard.15:24

66' Cross teso di Sernicola dalla destra: Busellato interviene in spaccata e concede il corner.15:27

67' Esposito ci prova sugli sviluppi dell'angolo: sinistro a giro alto.15:28

69' Sernicola va al cross dalla destra: Asencio prova in acrobazia ma manca la sfera.15:30

70' OCCASIONE SPAL. Asencio pesca Paloschi in area che conclude al volo: Fiorillo si distende e mette in corner.15:30

70' Il tiro dalla bandierina non causa pericoli. 15:31

70' AMMONIZIONE SPAL. Odgaard scappa sulla sinistra con un gioco di prestigio. Sernicola lo trattiene e si becca il giallo.15:31

71' SOSTITUZIONE PESCARA. Memushaj rileva Busellato.15:31

71' SOSTITUZIONE PESCARA. Esce Odgaardm, entra Galano.15:32