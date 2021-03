LIVE VIRTUS ENTELLA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Comunale Aldo Gastaldi

Città: Chiavari

Capienza: 2000 spettatori13:16

Benvenuti alla diretta testuale di Virtus Entella-Ascoli, match valido per la 27° giornata di Serie B.13:16

L'Entella viene dallo 0-0 sul campo del Lecce, un risultato di tutto rispetto considerando l'avversario, ma che non ha mosso la squadra dall'ultimo posto in classifica a quota 19, a -3 da Pescara e proprio Ascoli. Quello di oggi è infatti uno scontro diretto in ottica salvezza. L'Ascoli nello scorso turno ha perso in casa contro il Pisa e non vince dal 5 febbraio. I punti sono 22, con il Cosenza quartultimo a 26.13:33

Ecco le formazioni ufficiali! La Virtus Entella scende in campo con il 4-3-1-2: Russo - De Col, Chiosa, Pellizzer, Costa - Settembrini, Paolucci, Brescianini - Schenetti - Brunori, Capello. A disposizione: Borra, Coppolaro, Poli, Pavic, Cleur, Cardoselli, Nizzetto, Dragomir, Morosini, Mancosu, De Luca.13:32

L'Ascoli si schiera con il 4-3-1-2: Leali - Pinna, Brosco, Quaranta, D'Orazio - Caligara, Buchel, Eramo - Sabiri - Dionisi, Bajic. A disposizione: Sarr, Venditti, Ghazoini, Corbo, Kragl, Danzi, Mosti, Parigini, Bidaoui, Simeri, Cangiano, Stoian.13:32

Vivarini fa solo due cambi rispetto al turno infrasettimanale: in attacco, con Brunori, c'è Capello e non Mancosu, che già alla vigilia era dato in vantaggio su De Luca e, appunto, Mancosu. L'altra novità è Settembrini al posto di Koutsoupias. Nell'Ascoli, Sottil deve rinunciare a Saric, squalificato, e cambia tantissimo nell'11 di partenza. La rivoluzione è a centrocampo, dove cambiano tutti gli interpreti: Sabiri si sposta dietro alle punte, in regia c'è Buchel con ai lati Caligara ed Eramo. Davanti tandem Dionisi-Bajic.13:48

Dirige il match il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato da Marchi e Avalos. Il quarto ufficiale è Meraviglia.13:40

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dall'Ascoli.14:02

4' Fase di studio tra le due squadre, l'Ascoli cerca il possesso, l'Entella la ripartenza veloce.14:06

8' Tanti falli, gioco piuttosto spezzettato fin qui. Il direttore di gara ha già richiamato un paio di giocatori.14:09

10' Cross di Pinna dalla destra, deviato in angolo.14:11

11' Dionisi riesce ad arrivare sul fondo con un paio di finte, ma poi il cross è fuori misura.14:13

13' Buona azione dell'Ascoli: tacco di Dionisi per Bajic, che vede accorrere Sabiri e lo serve. Tiro a lato.14:14

14' Sta salendo di livello Dionisi, grazie alla sua qualità, e con lui l'Ascoli.14:16

16' Buchel ci prova dal limite col mancino: murato.14:17

17' Bajic libera bene il sinistro al limite, ma il tiro è troppo centrale.14:18

18' Replica di Schenetti dalla parte opposta. Il trequartista si costruisce il tiro dal limite, ma non inquadra lo specchio.14:20

20' Ammonito Marcel Büchel, ha fermato Capello in ripartenza.14:21

23' OCCASIONE ASCOLI! Cross di Sabiri dala destra, Russo smanaccia sui piedi di Dionisi in area che calcia, ma Brosco si oppone col corpo!14:24

25' LEALI SALVA LA PORTA DELL'ASCOLI! Schenetti riceve sul versante sinistro dell'area, finta, va sul sinistro e tira, ma Leali si oppone!14:27

26' Giallo per Michele Pellizzer, fallo tattico.14:27

30' Schenetti ruba palla sulla trequarti, scatta fin dentro l'area e tira: blocca Leali.14:33

33' Eramo ci prova dalla distanza, Russo è attento e blocca in presa alta.14:34

34' Ancora una conclusione dal limite: Bajic col sinistro, centrale.14:35

35' Azione personale di Dionisi sulla sinistra. Si prende un tiro da posizione molto defilata e non centra lo specchio.14:37

39' OCCASIONE PER BAJIC! Traversone forte di Pinna dalla destra, sul secondo palo Bajic è solo, ma non riesce a indirizzare il pallone nello specchio! De Col se l'era perso.14:41

41' De Col si oppone a un tentativo al volo di Sabiri da centro area. Corner Ascoli.14:42

42' Brosco gira in porta di testa un cross morbido di Dionisi, blocca Russo.14:43

44' Settembrini tutto solo in area non riesce a coordinarsi! La palla gli arriva sui piedi dopo una spizzata, ma non è pronto a calciare.14:46

45' FINE DEL PRIMO TEMPO! Virtus Entella-Ascoli 0-0.14:47

Primo tempo che si è distinto in due fasi. Una molto bloccata, nei primi 20', dove le due squadre erano molto nervose e il gioco molto spezzettato a causa dei falli; un'altra, la seconda parte della frazione, molto più divertente e con diverse occasioni. La prima è per l'Ascoli, che si affida alla qualità di Dionisi e Bajic, con il primo che si ritrova la palla sui piedi in area, ma trova l'opposizione di Brosco. Replica subito l'Entella che ha il uo uomo chiave in Schenetti: sono tutti sui i tentativi, di cui uno alto sopra la traversa e due nello, con Leali che in un occasione deve salvare la porta. L'ultima occasione è per Bajic che non riesce a deviare in porta un bel cross di Pinna.14:51

Vedremo se nel secondo tempo ci saranno dei cambi, sicuramente i giocatori erano scesi in campo molto contratti, consci dell'importanza della partita. Poi però si sono sciolti e la qualità è cresciuta, con l'Ascoli a fare maggior possesso e l'Entella a cercare più la ripartenza. Le alternative gli allenatori le hanno comunque, con diversi giocatori pronti ad entrare e determinare.14:53

46' SI RIPARTE!15:06

46' Subito ammonito Tommaso D'Orazio, gomito largo su De Col.15:02

47' Pellizzer riesce a colpire di testa su una punizione di Paolucci, ma non a dare forza.15:06

49' BRIVIDO IN AREA DELL'ENTELLA! Eramo pescato sul secondo palo, a un passo dalla porta, preferisce rimettere in mezzo che tirare!15:06

52' Caligara cerca l'imbucata per Bajic, Russo esce in presa bassa.15:08

53' Cartellino giallo per Simone Pinna, ferma da dietro Capello lanciato verso l'area.15:09

55' Schenetti arriva al limite e prova col mancino. Il tiro viene deviato leggermente, ma ci arriva lo stesso Leali.15:11

59' Mancino di Dionisi deviato in corner.15:14

61' Sostituzione doppia nella Virtus: fuori Settembrini, dentro Vlad Dragomir.15:17

61' Poi esce Brunori ed entra Matteo Mancosu.15:17

62' Russo smanaccia su un cross dalla sinistra, anticipando un giocatore dell'Ascoli pronto a colpire di testa.15:19

63' CALIGARA VOLA ALTISSIMO! Cross perfetto di Pinna dalla destra e terzo tempo del centrocampista, che la mette poco alto sopra la traversa!15:21

64' Ammonito Vlad Dragomir.15:22

66' Si è fatto male Caligara, che ha chiesto il cambio. Prende il suo posto Andrea Danzi.15:23

68' Giallo anche per Andrea Paolucci, che trattiene Eramo.15:24

70' D'Orazio prova una specie di tiro da vicino alla linea laterale. Tentativo un po' improbabile.15:26

72' Nell'Entella fuori Brescianini, dentro Leonardo Morosini.15:28

73' Capello ci prova dal limite, non centra la porta.15:29

74' Eramo va con il destro dalla distanza. Proteste dell'Ascoli che voleva la deviazione di Russo.15:30

75' SECONDO GIALLO PER BUCHEL! Braccio largo su Capello, Ascoli in 10.15:31

76' Espulso Oliver Kragl dalla panchina per eccesso di proteste.15:34

76' MOROSINI A UN PASSO DAL GOL! Porta palla indisturbato fino al limite e poi scarica il destro! Vicinissimo al palo!15:34

77' Doppio cambio Ascoli: esce Bajić, dentro Nicola Mosti.15:33