Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Brescia-Pisa, match valido per la 32ª giornata di Serie B.12:29

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell'ultimo turno di campionato: il Brescia ha ribaltato il match contro il Cosenza, dopo essere andato sotto di un gol, grazie alla doppietta di Galazzi. Anche il Pisa ha guadagnato la vittoria in rimonta, grazie alla doppietta del subentrato Tramonii decisivo al 90' con la rete della vittoria. 13:06

Maran recupera Cistana che torna al centro della difesa con Adorni, ai lati Dickmann e Jallow. Squalificato Bertagnoli, il reparto offensivo sarà formato da Galazzi, Bianchi e Moncini, che sostituisce il miglior marcatore del Brescia Borrelli: stagione finita per l'attaccante a causa di un infortunio, autore di 9 gol.14:00

Nel Pisa squalificato Barbieri, per il resto quasi tutti a disposizione per Aquilani. Soltanto una novità rispetto all'ultima di campionato: dall’inizio Beruatto. In panchina ancora Torregrossa e Tramoni pronti a subentrare.14:01