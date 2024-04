Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Lino Turino di Salò, è tempo di Feralpisalò-Cosenza! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Verdeblu e Lupi della Sila dopo ben cinque mesi dall'ultima volta, gara risalente allo scorso 4 Novembre che si chiuse con un equo 1-1. L'odierno scontro mette in palio punti fondamentali in chiave salvezza, che tornerebbero di preziosa utilità ad entrambe le compagini: penultima posizione quella momentaneamente occupata dalla Feralpi, fissa a 30 punti, 15^ posto invece per i calabresi che galleggiano sulla soglia dei play-out con 34 punti, a parimerito con lo Spezia.13:35