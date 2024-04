Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori10:57 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Spezia-Lecco, gara valida per la 32' giornata del campionato di Serie B!10:57

Sfida importante in chiave salvezza, soprattutto per i padroni di casa che con 34 punti condividono la 15' posizione di classifica con il Cosenza e sperano di guadagnare ossigeno in vista del rush finale. I liguri si trovano in un buon momento avendo conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro uscite, l'ultima sconfitta risale al 28 febbraio quando la FeralpiSalò si impose per 2-0 qui al Picco11:02

Più complicata la situazione del Lecco, ultimo in classifica e a dieci lunghezze di distanza dalla zona play out. Un gap che con sole sette gare ancora da disputare sembra essere difficilmente colmabile, ma in panchina è appena stato promosso Malgrati dopo l'esonero di Aglietti, il quale spera di risollevare una squadra che nel 2024 non ha mai vinto portando a casa il misero bottino di due punti in dodici partite11:12

Dirigerà l'incontro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Affatato e Vigile e dal quarto ufficiale Mazzoni. Chiffi e Di Vuolo sono invece gli addetti alla sala Var11:08

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Zoet - Mateju, Hristov, Nikolaou - Vignali, Nagy, S.Esposito, Elia - Verde, Bandinelli - Falcinelli11:10

FORMAZIONE UFFICIALE LECCO: Malgrati riparte dal 4-3-3, ecco lo schieramento degli ospiti: Lamanna - Lepore, Bianconi, Celjak, Caporale - Degl'Innocenti, Ionita, Sersanti - Crociata, Novakovich, Buso11:13

Le scelte di D'Angelo: nessun cambiamento rispetto agli undici che hanno battuto l'Ascoli a Pasquetta. Verde e Bandinelli agiranno a supporto di Falcinelli, mentre in mediana confermata la collaudata coppia formata da Esposito e Nagy. Ancora Vignali preferito a Cassata sulla destra con Elia dalla parte opposta11:17

Le scelte di Malgrati: al suo esordio in panchina il nuovo tecnico del Lecco opta per una linea a quattro con Bianconi e Celjac al centro e Caporale e Lepore sugli esterni. Degl'Innocenti in mediana insieme a Ionita e Sersanti, mentre davanti spazio a Novakovich con Buso e Crociata13:28

FISCHIO D'INIZIO! Si parte al Picco, è iniziata Spezia-Lecco!14:02

3' Inizia in avanti il Lecco, cross di Crociata dalla destra, respinge in corner Nagy14:05

4' Sersanti serve Buso al limite dell'area, il suo tiro viene bloccato con sicurezza da Zoet14:05