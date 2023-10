Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Parma, nona giornata di Serie B.14:26

Gli arancioneroverdi, vogliosi di bissare il successo contro il Modena, puntano ad accorciare le distanze dai ducali, in vetta alla classifica e ancora imbattuti in questo campionato.14:28

4-2-3-1 per il Parma: Chichizola - Coulibaly, Osorio, Del Prato, Di Chiara - Bernabe, Hernani - Man, Sohm, Benedyczak - Bonny.14:30

Out Joronen, tra i pali esordio stagionale per Bertinato. Vanoli opta per il tandem Gytkjaer-Pohjanpalo con Ellertsson e Lella adattati sulle fasce.15:18