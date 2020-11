Match già importante per le due squadre a caccia di una scossa dopo un avvio di campionato, soprattutto per gli ospiti, tutt'altro che indimenticabile. I padroni di casa, dopo cinque pareggi e una sconfitta inseguono ancora la prima gioia stagionale mentre il Brescia, con una gara da recuperare, ha raccolto una vittoria, due pareggi e 2 ko nei cinque incontri disputati.12:34

Qualche novità da parte di Occhiuzzi rispetto all'undici sconfitto dal Chievo nel turno scorso. In attacco spazio per Borrelli in coppia con Carretta mentre in mediana gioca Kone al fianco di Bruccini con Vera e Bittante ad occupare le fasce laterali. Difesa a tre ormai consolidata con Tiritiello e Legittimo ai lati di Idda.13:18