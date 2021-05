Così in campo il VICENZA (4-2-3-1): Perina - Bruscagin, Valentini, Pasini, Beruatto - Zonta, Rigoni - Nalini, Vandeputte, Agazzi - Meggiorini. A disposizione: Grandi, Cappelletti, Ierardi, Barlocco, Da Riva, Cinelli, Pontisso, Lanzafame, Giacomelli, Longo, Mancini. All. Domenico Di Carlo.13:30

Rispetto alla preziosa vittoria di Ferrara, tre rotazioni come turnover per il tecnico dei ciociari. In difesa rientra Szyminski per l'infortunio di Ariaudo, Kastanos a centrocampo invece di Maiello. Iemmello guida l'attacco al fianco di Parzyszek. Squalificati: Gori. Indisponibili: Ariaudo, Baroni, Vettorel, D’Elia, Ariaudo, Millico.13:32