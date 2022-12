LIVE PARMA - BENEVENTO 0-1 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori09:12

Anticipo di mezzogiorno di questa ricca giornata di Serie B, al Tardini il Parma ospita il Benevento del grande ex, Fabio Cannavaro: ducali in piena corsa play off, Streghe alla ricerca di punti salvezza.09:12

La squadra di Pecchia, dopo il pareggio nel big match con il Cagliari, non vuole perdere punti in ottica promozione: il Frosinone dista ora nove punti, sei la Reggina seconda. Di contro gli ospiti sono in piena lotta play out, con la salvezza peró a solo un punto.09:15

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA con il 4-2-3-1, Chichizola - Hainaut, Valenti, Osorio, Oosterwolde - Juric, Bernabé - Mihaila, Vazquez, Man - Inglese.12:17

A disposizione del PARMA: Santurro, Corvi, Balogh, Circati, Zagaritis, Estevez, Sohm, Coulibaly, Benedyczak, Tutino, Bonny, Camara.12:18

La formazione del BENEVENTO: 4-3-3 per Cannavaro, Paleari - Letizia, Glik, Capellini, Masciangelo - Improta, Schiattarella, Karic - Tello, Forte, Farias.12:19

A disposizione del BENEVENTO: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Acampora, Kubica, Thiam, Foulon, Viviani, Simy, Basit, Pastina.12:20

Formazione offensiva per Pecchia che schiera Inglese da prima punta con Mihaila, Vazquez e Man alle sue spalle, Juric preferito a Estevez a centrocampo.12:20

Cannavaro con un 4-3-3 molto mobile, Tello che puó giostrare tra le due linee, Tello e Forte a chiudere il tridente offensivo. Glik, tornato dal mondiale, in difesa.12:22

Dirige il match l'arbitro Matteo Gariglio.12:22

1' INIZIA PARMA - BENEVENTO! Primo pallone per gli ospiti.12:30

2' Subito pressione alta del Parma, con i crociati che vogliono imporre il proprio gioco.12:32

3' Oosterwolde molto duro su Improta, solo rischiamo per lui nonostante gli ospiti chiedessero il giallo.12:33

5' Vazquez da vero trequartista, con Bernabé e Juric a coprirlo in mediana.12:35

6' Velo di Man per l'arrivo di Hainaut, l'esterno oggi schierato terzino arriva ma perde il tempo per il cross.12:36

7' Mihaila manca il controllo sul pallone di Vazquez: Parma propositivo ma poco preciso.12:37

8' Gran palla di Forte per Farias, controllo a seguire della punta che Chichizola blocca in uscita.12:38

9' Inglese prova a sfondare sulla destra, Cappellini lo chiude in angolo: ultimo tocco della punta.12:39

10' Man chiude Masciangelo in out, guadagnando anche la rimessa: partita tattica, le due squadre faticano a sfondare.12:41

11' Valenti chiude il lancio per Forte, mandando in out: sta crescendo il Benevento.12:41

12' FORTE! La punta controlla in area e scarica un potente sinistro, palla a lato.12:42

13' Cross potente di Mihaila che taglia tutta l'area ma che non trova compagni, sembra essersi accesa la partita.12:43

14' Letizia per Improta, cross basso intercettato da Bernabé che riparte.12:44

15' Tello stende Bernabé, punizione dalla trequarti per il Parma.12:45

16' Vazquez pesca Inglese in area, la punta non chiude il triangolo preferendo l'azione personale: lo chiude Tello.12:46

17' IMPROTA! Colpo di tacco dell'esterno a due passi da Chichizola, blocca il portiere ex Getafe!12:46

18' FARIAS! Destro potente dalla distanza, diagonale che termina di poco a lato!12:47

18' AMMONITO Lautaro Valenti. Il difensore, in pressing alto, stende Karic. 12:48

19' Buon momento del Benevento che sta trovando spazi soprattutto sulla trequarti del Parma, sta faticando la mediana crociata.12:49

20' GOL! Parma - BENEVENTO 0-1! Rete di Francesco Forte. Palla in profondità per Farias che mette al centro basso per la punta, facile per l'ex Venezia insaccare da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Forte12:50

21' Azione che nasce dalla verticalizzazione di Schiattarella, troppo libero in questa prima parte di partita il regista ospite.12:51

22' Prima mossa tattica di Pecchia che prova ad invertire Man e Mihaila, con Vazquez che resta in mediana.12:52

23' Cross di Karic, attento in uscita Chichizola: alle sue spalle si era inserito Improta.12:53

24' A terra Mihaila che richiama la panchina: Pecchia sembra costretto al primo cambio.12:54

25' Sostituzione PARMA: esce Valentin Mihăilă, entra Gennaro Tutino.12:55

26' Palla di Oosterwolde per Inglese, attento Paleari in uscita.12:57