Benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per la sfida tra Catanzaro e Brescia, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie B.14:30

Solo una vittoria nelle ultime 8 partite per il Brescia, che è scivolato al nono posto a 19 punti, solo due più dei rivali di oggi.14:32

L’ultimo scontro diretto giocato in Calabria, lo scorso 18 maggio, in occasione del play off di Serie B, è terminato 4-2 a favore dei padroni di casa.14:32