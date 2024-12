Buon momento per la Cremonese che arriva da 2 vittorie consecutive, grazie al successo di misura per 1-0 contro il Frosinone(gol di Franco Vazquez) e al poker rifilato a Bolzano al Sudtirol. La formazione allenata da Stroppa si trova attualmente 4° in classifica con 24 punti.10:42

Discorso agli antipodi per la Reggiana che non trova il successo dal 2-0 casalingo ai danni del Frosinone alla 9a giornata. Da li in poi sono arrivati 3 pareggi e altrettante sconfitte, l’ultima nel corso dell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo capolista. 15 punti per Viali e terzultimo posto in classifica.10:42