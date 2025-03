Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.17:00

CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Cicconi per proteste.16:55

Melegoni in zona tiro, ci prova ma il pallone è alto sopra la traversa.16:53

Calcio d'angolo per la Carrarese, che insiste alla ricerca del pareggio.16:52

CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Illanes per un fallo su Tsadjout.16:48

Melegoni dentro per Cicconi, è suo l'ultimo tocco: ottima lettura di Monterisi.16:47

SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Vural, dentro Lucioni.16:45

SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Zuelli, dentro Milanese.16:39

SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Cherubini, dentro Melegoni.16:39

Kvernadze, opportunità in contropiede: destro sul fondo.16:36

Retropassaggio avventato di Bettella su Cerofolini, che era fuori dai pali e che recupera all'ultimo deviando in angolo.16:36

CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Cerofolini per perdite di tempo. 16:34

GOL! Carrarese-FROSINONE 0-1. Rete di Cichella. Uno stop di Vural diventa un assist per Cichella che, sugli sviluppi dell'angolo, fa centro con un destro violento da dentro l'area. Guarda la scheda del giocatore Matteo Cichella 16:33

Kvernadze si accentra e calcia con il destro, c'è la deviazione in angolo.16:32

Partipilo imbecca Kvernadze, chiude in angolo Bouah. 16:26

Contatto tra Cherubini e Oyono in area, l'arbitro lascia correre.16:26

SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Zanon, dentro Bouah. 16:24

SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Torregrossa, dentro Cerri.16:24

SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Pecorino, dentro Tsadjout.16:20

Sinistro dalla lunga distanza di Marchizza, tutto facile per Fiorillo.16:20

SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Begic, dentro Kvernadze. 16:17

SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Di Chiara, dentro Marchizza.16:16

SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Koutsoupias, dentro Cichella.16:11

Parte bene il Frosinone (Darboe il migliore dei suoi), ma con il passare dei minuti cresce la Carrarese che non capitalizza con Finotto tre grosse occasioni da gol. 15:54

SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori l'infortunato Guarino, dentro Oliana.15:45

Calcio d'angolo per il Frosinone, ultimo tocco di Cicconi.15:44

Darboe apre per Partipilo, che da dentro l'area con il destro conclude sul fondo.15:39

Cicconi controlla e conclude dal limite, c'è la deviazione fondamentale di Koutsoupias in angolo.15:36

Schiavi da lontano, Cerofolini si distende ma non trattiene. 15:34

Punizione di Di Chiara, Pecorino di testa non inquadra lo specchio.15:33

Staff medico in campo per Cerofolini.15:29

Sinistro di Cicconi da fuori, Cerofolini blocca a terra in due tempi.15:29

Il primo calcio d'angolo della partita è per il Frosinone.15:26

Cross da sinistra di Cherubini, Zuelli di testa (deviato) non impensierisce Cerofolini.15:24

Oyono, velocissimo, si mette in proprio ma la sua corsa finisce sul fondo.15:17

Darboe serve Begic che rientra e conclude con il destro, tutto facile per Fiorillo. 15:13

OCCASIONE CARRARESE! Cross sul secondo palo di Zanon, Finotto non impatta il pallone a due passi da Cerofolini.15:10

Qualche errore di troppo per la Carrarese in questi primi minuti.15:08

INIZIA CARRARESE-FROSINONE. Prima palla per gli ospiti.15:02

La Carrarese ritrova Cicconi dopo la squalifica: è l'unico volto nuovo rispetto all'uscita contro la Cremonese. Bianco torna al 4-3-3 visti i rientri dalla squalifica di Monterisi e Di Chiara. Tra i pali confermato Cerofolini, Bettella preferito a Lusuardi. In avanti non c'è Ambrosino, spazio a Pecorino che ha la meglio su Tsadjout. 14:47

4-3-3 per il Frosinone: Cerofolini - Di Chiara, Bettella, Monterisi, Oyono - Vural, Darboe, Koutsoupias - Begic, Pecorino, Partipilo.14:42

3-4-2-1 per la Carrarese: Fiorillo - Illanes, Guarino, Imperiale - Zanon, Schiavi, Zuelli, Cicconi - Finotto, Cherubini - Torregrossa.14:41

Ben venticinque dei trentadue punti conquistati in campionato dalla Carrarese sono stati raccolti tra le mura amiche.14:40

Match delicato in ottica salvezza per il Frosinone: i ciociari sono in ripresa e vengono da quattro risultati utili consecutivi.14:39