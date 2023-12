Al Giovanni Zini tutto pronto per Cremonese-Venezia, sedicesima giornata di Serie B.13:23

Big match d'alta classifica: i grigiorossi, in striscia positiva da cinque gare di campionato, sono vogliosi di non far fuggire la capolista; gli arancioneroverdi, viceversa, puntano a continuare la marcia vincente e consolidare il primo posto.13:27