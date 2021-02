LIVE LECCE - BRESCIA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori18:25

Infrasettimanale di Serie B, il Lecce ospita nella ventiduesima giornata di questo campionato il Brescia del tecnico spagnolo Clotet, firmato la settimana scorsa e alla prima sulla panchina delle Rondinelle.18:25

La squadra di Corini é ancora in zona play off ma in ottava posizione, con il Pordenone e il Frosinone pronti per il sorpasso; Brescia che invece si é uscita dalla zona calda della retrocessione ma che ha bisogno di punti per mantenere lontane le avversarie.18:27

Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE che si schiera con il 4-3-1-2, Gabriel - Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta - Hjulmand, Tachtsidis, Bjorkengren - Mancosu - Coda, Stepinski.18:27

A disposizione del LECCE: Paganini, Delgado, Nikolov, Monterisi, Yalcin, Majer, Henderson, Vigorito, Pettinari, Gallo, Meccariello, Bleve.18:29

La formazione del BRESCIA: 4-3-1-2 a specchio per le Rondinelle, Joronen - Mateju, Mangraviti, Chancellor, Martella - Jagiello, Labojko, Bisoli - Spalek - Donnarumma, Ayé.18:30

A disposizione del BRESCIA: Pajac, Andrenacci, Skrabb, Ghezzi, Karacic, Verzeni, Bjarnason, Fridjonsson.18:31

Corini vuole una vittoria per dare una svolta ad un ultimo periodo non facile, il tecnico punta su Coda e Stepinski in attacco con Mancosu alle loro spalle. In mediana Hjulmand e Bjorkengren vincono il ballottaggio con Majer e Henderson, Maggio terzino destro.18:34

Clotet conferma la coppia Donnarumma - Aye in avanti, Spalek da trequartista. Labojko entra in mediana, con Bisoli che potrebbe scalare a regista, Mangraviti al posto dello squalificato Papetti.18:36

Dirige il match l'arbitro Gianpaolo Calvarese.18:36

1' INIZIA LECCE - BRESCIA! Primo pallone per gli ospiti.19:00

1' Lecce con la classica divisa giallorossa, Brescia in bianco.19:01

2' Chiusura di Zhuta su Bisoli, l'esterno del Lecce guadagna anche la rimessa dal fondo.19:02

3' ANNULLATO IL GOL AL LECCE! Coda pesca Stepinski in area, palla al centro per Mancosu che insacca: azione fermata per il fuorigioco dell'ex Chievo.19:03

4' Donnarumma cerca la profonditá per Aye, attento Gabriel in uscita bassa.19:05

5' Buoni i ritmi in questi primi minuti di partita, sfida tra due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.19:06

6' Lancio di Jagiello, spizzica Donnarumma che prova a servire il taglio di Aye: ancora Gabriel in area.19:07

7' Stepinski di testa manda a lato: la punta ancora fermata in fuorigioco.19:08

8' mateju stende Zhuta: punizione dalla trequarti per il Lecce.19:08

9' Mancosu mette al centro, pallone corto che Bisoli allontana: punizione sfruttata male dal Lecce.19:09

10' Stepinski riceve in area e cerca il rimorchio di Mancosu, attento Mangraviti in anticipo.19:10

11' Lecce che sta prendendo sempre piú metri, Brescia che fatica nel pressing.19:11

12' OCCASIONE LECCE! Hjulmand dal limite calcia di potenza, Joronen con il pugno mette in angolo.19:12

13' A terra Aye e Zhuta dopo uno scontro aereo, Donnarumma mette in out per permettere i soccorsi.19:13

14' Fortunatamente entrambi i giocatori si rialzano, le due squadre pronte a riprendere il gioco.19:14

15' Chancellor ferma di fisico Stepinski, Calvarese é vicino e dice che si puó continuare a giocar.e19:16

16' Martella cerca il cross per Bisoli sul secondo palo, pallone troppo alto per la mezzala.19:16

18' Tachtsidis prova l'apertura tutto campo per Maggio, palla troppo lunga per il terzino arrivato in questo mercato invernale.19:18

19' Cross di Bisoli, Donnarumma non arriva sul pallone dopo il contatto con Lucioni: non protesta la punta che si rialza prontamente.19:20

20' Gabriel in uscita evita il corner per il Brescia: rischia il portiere che quasi perde il pallone al limite della sua area.19:20

22' Brescia ora con il possesso palla, Lecce che aspetta nella sua metà campo.19:22

23' Cross di Bisoli, Donnarumma si avventa sul primo palo ma Lucioni chiude in scivolata, servendo anche la sfera al suo portiere.19:22

24' AYE! Un rimpallo in area favorisce il francese che, da due passi ma fuori equilibrio, manda alto sopra la traversa!19:23

25' A terra Martella dopo uno scontro con Hjulmand: il terzino deve uscire dal campo per farsi richiudere un taglio all'altezza dell'orecchio.19:26

26' Brescia momentaneamente in dieci, si abbassa Bisoli sulla linea difensiva con Mateju che passa a sinistra.19:27