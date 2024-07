Sinner-Kecmanovic Wimbledon sedicesimi di finale diretta live: l'altoatesino strappa il servizio al serbo nel secondo set

L’altoatesino ha analizzato in questo modo il match vinto contro Matteo Berrettini in quattro set: “Mi ha fatto un in bocca al lupo per il prosieguo del torneo e ha detto di andarmi a prendere Wimbledon, ci proverò. Una cosa è certa: è bello rivedere giocare Berrettini a questi livelli. E’ stato un match di un livello molto più alto di un normale secondo turno, purtroppo i sorteggi non li possiamo controllare. Abbiamo iniziato la partita con un sorriso, abbiamo finito più o meno allo stesso modo. So che Matteo continuerà a giocare così e so già che salirà tantissimo in classifica. Lui sull’erba è veramente tanto forte”