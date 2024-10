Sonego-Musetti ATP Vienna diretta live: sfida inedita e tutta italiana al primo turno

L’ATP 500 di Vienna per Lorenzo Sonego avrà sempre un sapore speciale. Il tennista torinese, infatti, nel 2020 arrivò in finale (sconfitto da Rublev) dopo aver superato lo Zar Nole Djokovic con un suggestivo 6-2, 6-1 (il peggior passivo del serbo subito in un match ai tre set). Lorenzo arriva all’appuntamento dopo essere stato eliminato dal danese Ruud agli ottavi di finale del torneo a Stoccolma; motivo in più per riscattare un 2024 con più ombre che luci per l’atleta azzurro.