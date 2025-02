I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8) e, successivamente, vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi. Le squadre che si erano classificate prima e seconda saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto; la terza e la quarta classificata affronteranno le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via. Le teste di serie avranno l’onore di giocare il ritorno in casa; quelle qualificate dai play-off, invece, disputeranno l’andata tra le mura amiche.

Teste di serie (ritorno in casa)

Liverpool

Barcellona

Arsenal

INTER

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Dai playoff (ritorno fuori casa)