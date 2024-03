Tennis Master 1000 Miami Open, Berrettini-Murray diretta live: Matteo subito avanti di un break!

Rientrato in campo settimana scorsa a Phoenix dopo circa sei mesi di assenza, Berrettini ha messo in mostra un buon tennis e, soprattutto, una buona tenuta atletica – come dimostrano anche i quattro match molto ravvicinati che ha disputato – che gli hanno permesso di raggiungere la finale al Challenger 175 e di guadagnare fiducia in vista del rientro nel circuito maggiore