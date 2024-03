Tennis Miami Open, Sinner verso il derby con Vavassori: la rivelazione sulla nazionale e Alcaraz. Malore per Berrettini

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Andrea Vavassori nel secondo turno del Miami Open e rivela l’emozione dell’incontro con gli azzurri. Preoccupazione per il malore di Berrettini

Jannik Sinner si prepara al suo debutto al Miami Open. Dopo la sconfitta in finale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz, l’azzurro si presenta al torneo in Florida con la testa di serie numero 2 e potrà eventualmente incontrare lo spagnolo solo in finale. Il primo turno presenta il derby con Andrea Vavassori che si è fatto largo dalle qualificazioni e ha superato il primo turno dopo aver demolito l’argentino Cachìn.

Sinner racconta lo stato d’animo dopo Indian Wells

E’ il momento di ripartire per Jannik Sinner che deve smaltire la delusione dopo il ko a Indian Wells contro Alcaraz e nel corso dell’intervista rilasciata a Sky parla delle sue sensazioni in vista del debutto a Miami: “Sto bene, abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo al 100%. Ancora non lo sono. Dopo la partita con Alcaraz ero un po’ preoccupato, ora sono più tranquille. Le differenze rispetto a Indian Wells riguardano soprattuto il meteo e il fatto che può esserci tanto vento. E’ difficile giocare a questo campo mi piace”.

Servizio e gioco di rete: la nuova sfida di Sinner

Jannik Sinner continua a lavorare per provare a migliorare quei limiti del suo gioco che sono emersi contro Alcaraz a Indian Wells: “Stiamo lavorando tanto sul servizio, cercando di cambiare direzione sui colpi. Può essere una chiave fondamentale, riesco a cambiare velocità alla palla a non direzione. Ma stiamo lavorando anche sulle volèe con tanti serve and volley. Il mio obiettivo è diventare un giocatore migliore”.

Vavassori e l’incontro con la nazionale

Il primo match di Sinner a Miami sarà anche una sfida particolare che lo vedrà opposto al compagno di nazionale Andrea Vavassori, bravo ad arrivare al secondo turno dalle qualificazioni. Un derby italiano che arriva proprio dopo l’incontro di Jannik con la nazionale di Luciano Spalletti: “Per me è stato un onore incontrare la nazionale. Mi impressione perché ho ancora 22 anni e sono ancora molto giovane. Ho incontrato dei giocatori pazzeschi tra i migliori al mondo. Mi ha fatto piacere conoscerli”.

Derby italiano per Jannik Sinner che l’ultima volta che ha dovuto affrontare un connazionale è stato il 26 ottobre scorso quando a Vienna ha battuto in due set il compagno di doppio Lorenzo Sonego.

Il capogiro di Matteo Berrettini

Momenti di paura per Matteo Berrettini nel corso del match poi perso contro Andy Murray. Il tennista romano, che è tornato in campo dopo una lunga assenza per infortunio solo la scorsa settimana a Phoenix, ha vissuto un momento molto delicata durante il secondo set. Mentre si stava per preparare al servizio, Matteo ha cominciato a barcollare forse per un calo di pressione dovuto alle alte temperature e all’umidità di Miami. Il romano ha dovuto far ricorso alle visite di un dottore che gli ha misurato la pressione, qualche gel energetico e qualche barretta gli hanno permesso poi di concludere il match, anche se nella seconda parte è apparso decisamente affaticato. Qualche giorno fa era stato il francese Cazaux a patire un colpo di caldo svenendo nel corso di un match di qualificazione e dovendo poi ritirarsi.