C’è molta attesa per il derby dei tennisti italiani più in forma del momento, Musetti e Sinner ma non si tratta dell’unico match di nota sulla terra del torneo di Barcellona. Sono diversi però gli incontri degni di nota, tra questi quello tra De Minaur e Tsitsipas da cui uscirà l’avversario del vincente del derby. Attenzione anche al derby spagnolo tra la testa di serie numero uno Alcaraz e Davidovich Fokina.