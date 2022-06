Isole Faroe

Incontro terminato, Isole Far Oer 2, Lituania 1.19:53

90'+6' Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Lituania 1.19:52

90'+4' Fallo di Vykintas Slivka (Lituania).19:51

90'+4' Gunnar Nielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

90'+3' Karolis Laukzemis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

90'+3' Fallo di Sonni Nattestad (Isole Far Oer).19:51

90'+1' Edgaras Utkus (Lituania) e' ammonito per un brutto fallo.19:47

90'+1' Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).19:47

90'+1' Klæmint Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

90' Jóan Símun Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per un brutto fallo.19:47

90' Fedor Chernykh (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

90' Fallo di Jóan Símun Edmundsson (Isole Far Oer).19:47

90' Gilli Rólantsson (Isole Far Oer) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Viljormur Davidsen.19:55

89' Ári Mohr Jónsson (Isole Far Oer) e' ammonito per un brutto fallo.19:46

89' Fedor Chernykh (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46

89' Fallo di Ári Mohr Jónsson (Isole Far Oer).19:46

89' Tiro parato. Jóan Símun Edmundsson (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sonni Nattestad con suggerimento di testa.19:59

88' Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Vilius Armanavicius (Lituania).19:47

88' Tentativo fallito. Sonni Nattestad (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalid con cross da calcio d'angolo.20:01

87' Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Linas Klimavicius (Lituania).19:45

86' Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).19:43

86' Ári Mohr Jónsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

83' Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Símun Edmundsson sostituisce Patrik Johannesen.19:39

82' Sostituzione, Lituania. Ignas Kruzikas sostituisce Rolandas Baravykas.19:57

82' Sostituzione, Lituania. Vilius Armanavicius sostituisce Linas Megelaitis.19:57

81' Tiro parato. Sonni Nattestad (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Gilli Rólantsson.19:38

80' Fallo di Karolis Laukzemis (Lituania).19:37

80' Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

80' Fuorigioco. Gunnar Nielsen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Patrik Johannesen e' colto in fuorigioco.19:36

79' Fallo di mano di Patrik Johannesen (Isole Far Oer).20:01

78' Tiro parato. Titas Milasius (Lituania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pijus Sirvys.19:35

77' Tentativo fallito. Titas Milasius (Lituania) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Arvydas Novikovas con cross.19:34

75' Tiro respinto. Linas Megelaitis (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fedor Chernykh.19:32

73' Rolandas Baravykas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

73' Fallo di Patrik Johannesen (Isole Far Oer).19:30

72' Fallo di Fedor Chernykh (Lituania).19:29

72' Klæmint Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29

71' Sostituzione, Lituania. Titas Milasius sostituisce Justas Lasickas.19:28

68' Tentativo fallito. Hállur Hánsson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.20:01

67' Sostituzione, Isole Far Oer. Ári Mohr Jónsson sostituisce Meinhard Olsen.19:24

67' Sostituzione, Isole Far Oer. Sonni Nattestad sostituisce Odmar Færø.19:23

66' Sostituzione, Isole Far Oer. Hállur Hánsson sostituisce Jákup Andreasen.19:23

66' Karolis Laukzemis (Lituania) e' ammonito per un brutto fallo.19:22

65' Fallo di Vykintas Slivka (Lituania).19:22

65' Klæmint Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

65' Arvydas Novikovas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

65' Fallo di Jóannes Bjartalid (Isole Far Oer).19:22

64' Sostituzione, Lituania. Karolis Laukzemis sostituisce Augustinas Klimavicius.19:20

63' Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

63' Fallo di Jóannes Bjartalid (Isole Far Oer).19:20

62' Tentativo fallito. Pijus Sirvys (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Arvydas Novikovas con cross da calcio d'angolo.19:18

61' Calcio d'angolo, Lituania. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).19:18

60' Linas Megelaitis (Lituania) e' ammonito per un brutto fallo.19:16

60' Fallo di Linas Megelaitis (Lituania).19:16

60' Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

58' Tentativo fallito. Linas Megelaitis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:17

57' Tiro respinto. Fedor Chernykh (Lituania) un colpo di testa da centro area. Assist di Arvydas Novikovas con cross.19:17

57' Calcio d'angolo, Lituania. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).19:19

57' Tiro respinto. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di destro da fuori area.19:14

55' Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

55' Fallo di Patrik Johannesen (Isole Far Oer).20:00

54' Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

54' Fallo di Patrik Johannesen (Isole Far Oer).19:11

51' Jóannes Bjartalid (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

51' Fallo di Linas Klimavicius (Lituania).19:07

Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 2, Lituania 1.19:02

45' Sostituzione, Lituania. Pijus Sirvys sostituisce Dominykas Barauskas.19:02

45'+2' Primo tempo terminato, Isole Far Oer 2, Lituania 1.18:47

45' Gol! Isole Far Oer 2, Lituania 1. Jákup Andreasen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Meinhard Olsen.18:46

42' Odmar Færø (Isole Far Oer) e' ammonito per un brutto fallo.18:42

42' Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).18:47

42' Dziugas Bartkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

42' Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gilli Rólantsson in seguito a un calcio da fermo.19:00

41' Patrik Johannesen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:41

41' Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).18:41

38' Patrik Johannesen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37

38' Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).18:37

33' Tiro parato. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:38

31' Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).18:31

31' Arvydas Novikovas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

30' Fallo di Klæmint Olsen (Isole Far Oer).18:30

30' Edgaras Utkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

29' Fallo di Patrik Johannesen (Isole Far Oer).18:29

29' Dominykas Barauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

27' Tiro respinto. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area. Assist di Jóannes Bjartalid.18:31

26' Tentativo fallito. Augustinas Klimavicius (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Arvydas Novikovas.18:26

25' Sostituzione, Isole Far Oer. Heini Vatnsdal sostituisce Hørdur Askham per infortunio.18:25

25' Fuorigioco. Vykintas Slivka(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Chernykh e' colto in fuorigioco.18:25

24' Tiro respinto. Rolandas Baravykas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Arvydas Novikovas.18:54

22' Tiro respinto. Patrik Johannesen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Meinhard Olsen con cross.18:24

20' Gol! Isole Far Oer 1, Lituania 1. Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:20

18' Dominykas Barauskas (Lituania) e' ammonito per un brutto fallo.18:20

18' Rigore per Isole Far Oer. Klæmint Olsen e'stato atterrato in area di rigore.18:21

18' Rigore concesso da Dominykas Barauskas (Lituania) per un fallo in area.18:18

17' Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

17' Fallo di Linas Megelaitis (Lituania).18:17

16' Fuorigioco. Dominykas Barauskas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Chernykh e' colto in fuorigioco.18:16

12' Hørdur Askham (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:13

12' Fallo di Augustinas Klimavicius (Lituania).18:13

11' Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Dziugas Bartkus (Lituania).18:11

11' Tiro parato. Jákup Andreasen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Klæmint Olsen con passaggio filtrante.18:11

8' Hørdur Askham (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

8' Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:08

8' Fuorigioco. Rolandas Baravykas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Augustinas Klimavicius e' colto in fuorigioco.18:08

6' Gol! Isole Far Oer 0, Lituania 1. Fedor Chernykh (Lituania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Augustinas Klimavicius.18:09

6' Tentativo fallito. Edgaras Utkus (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Linas Megelaitis con cross.18:53

6' Tiro respinto. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:52

5' Calcio d'angolo, Lituania. Calcio d'angolo causato da Hørdur Askham (Isole Far Oer).18:11

4' Tentativo fallito. Jákup Andreasen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:03

3' Tentativo fallito. Patrik Johannesen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gilli Rólantsson con cross.19:01

3' Tiro respinto. Odmar Færø (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jóannes Bjartalid.19:00

2' Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Linas Klimavicius (Lituania).18:13

Fallo di Dominykas Barauskas (Lituania).18:01

Jóannes Bjartalid (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:01

Inizia il Primo tempo.18:00