Quarta giornata di Nations League, l'Italia di Roberto Mancini affronta l'Olanda al Gewiss Stadium di Bergamo con in palio tre punti fondamentali per la leadership del Gruppo 1.19:54

Nuovo tecnico De Boer per una Olanda che puó, grazie alla duttilità di Blind, schierarsi a tre o a quattro in difesa: de Vrij e Van Dijk i pilastri dietro, Hateboer e Ale sulle fasce. In mediana Van de Beek con De Jong e Wijnaldum, in attacco Depay con Luuk De Jong.20:12