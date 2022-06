LIVE LUSSEMBURGO - ISOLE FAROE 1-0 UEFA NATIONS LEAGUE 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tiro parato. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hállur Hánsson.20:54

Fallo di Hállur Hánsson (Isole Far Oer).20:54

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Maxime Chanot (Lussemburgo).20:56

11'

Rigore concesso da Gunnar Nielsen (Isole Far Oer) per un fallo in area.20:58