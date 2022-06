Dopo Euro 2020, la Germania non ha mai perso nelle successive nove partite disputate: otto successi e un pareggio nell’ultimo confronto con l’Olanda per la Nazionale tedesca.19:54

Sono ben 10 i cambi effettuati da Roberto Mancini, alla 50ª panchina in azzurro, rispetto all'XI di partenza sceso in campo contro l'Argentina: Donnarumma in porta è l'unica conferma tra i titolari per il tecnico marchigiano, che sceglie di cambiare tutti i giocatori di movimento che partiranno dal primo minuto in questa sfida.20:04