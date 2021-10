LIVE ITALIA - SPAGNA 0-2 UEFA NATIONS LEAGUE 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Giuseppe Meazza di San Siro tutto pronto per Italia-Spagna, semifinale di Nations League.19:07

La Nazionale italiana a caccia di un altro trofeo dopo il campionato Europeo: gli azzurri, arrivati primi davanti all'Olanda nel gruppo 1 affrontano gli spagnoli vincitori del gruppo 4 davanti alla Germania. Le Finali per primo e terzo posto (vs Francia o Belgio) si disputeranno domenica.19:14

Ecco le formazioni. Italia con il 4-3-3: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Bernardeschi, Insigne. A disp.: Meret, Sirigu, Calabria, Acerbi, Chiellini, Dimarco, Locatelli, Pellegrini, Cristante, Berardi, Raspadori, Kean.20:04

4-3-3 anche per la Spagna: Simon - Azpilicueta, Aymeric, Pau Torres, Alonso - Koke, Busquets, Gavi - Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. A disp.: de Gea, Sanchez, Reguilon, Garcia, Yeremi Pino, Gil, Sergi Roberto, Mikel Merino, Porro, Rodrigo, Pablo Fornals, Martinez.20:06

Out Immobile e Belotti, Mancini opta per la soluzione Bernardeschi falso nove nel tridente con Chiesa e Insigne. In difesa, Bastoni al fianco di Bonucci.19:56

Anche Luis Enrique senza punta di ruolo con il tridente Sarabia-Ferran Torres-Oyarzabal, esordio per il giovane Gavi in mediana.22:04

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta dal fischietto russo Karasev.20:35

1' INIZIA Italia-Spagna, palla agli ospiti.20:50

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:53

5' OCCASIONE ITALIA! Emerson ruba palla a Gavi, Chiesa esplode il destro dai 20 metri, Simon si distende e respinge.20:55

6' Jorginho recupera un'altra palla sulla trequarti, Pau Torres anticipa Bernardeschi.20:55

6' Bastoni in proiezione offensiva, destro fiacco, nessun problema per Simon.20:56

8' Fraseggio difensivo degli spagnoli, pressing alto degli azzurri.20:58

10' Retropassaggio per Donnarumma, fischiato dal pubblico di Milano.21:01

13' Sarabia se ne va sulla sinistra, girata di Ferran Torres neutralizzata da Bastoni, Bonucci chiude su Oyarzabal.21:04

15' Alonso lungo linea per Sarabia, Jorginho è ben posizionato.21:05

17' GOL! Italia-SPAGNA 0-1! Rete di Ferran Torres. Oyarzabal sfrutta altri spazi sulla sinistra, cross per Ferran Torres, tocco al volo, palo-gol.21:08

18' PILLOLA STATISTICA: Ferran Torres è il miglior marcatore della Spagna nell’anno solare 2021 (sette gol in 14 match).21:09

19' PALO SPAGNA! Marcos Alonso dal limite, sinistro di facile lettura, papera clamorosa di Donnarumma salvato dal legno, Bonucci spazza in angolo.21:09

21' Lancio per Ferran Torres, Donnarumma esce dalla propria area e allontana di testa.21:10

22' Traversone di Azpilicueta, Bonucci libera l'area.21:12

23' Jorginho sradica palla a Busquets che riesce a rimediare.21:13

25' Mancini sposta Bernardeschi a destra, il falso nove non sta funzionando.21:14

26' Percussione di Azplicueta, ottima chiusura di Bastoni che guadagna fallo.21:16

27' Insigne serve l'incursione di Verratti, Gavi concede il corner.21:17

28' Da corner, Di Lorenzo si tuffa sul primo palo non trovando lo specchio della porta.21:17

29' Busquets perde un'altra palla al limite, Gavi stende Verratti, punizione per gli azzurri.21:19

30' Schema su punizione, Gavi legge l'azione e intercetta il passaggio per Barella.21:20

30' AMMONITO Bonucci per proteste.21:20

30' Bonucci dalla distanza, destro in curva.21:20

32' Possesso orizzontale degli spagnoli che rallentano i ritmi.21:22

33' Bastoni chiama lo scambio con Insigne, passaggio di ritorno troppo profondo.21:23

34' PALO ITALIA! Ripartenza di Bernardeschi che rientra sul sinistro, tiro toccato da Simon sul legno.21:24

35' OCCASIONE ITALIA! Jorginho in verticale per Emerson, Insigne spreca a lato un rigore in movimento.21:28

37' Gavi avanza centralmente e scarica per Oyarzabal, sinistro fiacco, Donnarumma senza problemi.21:27

39' PILLOLA STATISTICA: L'Italia ha subito gol in casa contro la Spagna in ciascuna delle ultime sei sfide in tutte le competizioni.21:29

42' ESPULSO Bonucci, unico già ammonito, braccio largo su Busquets, secondo giallo, azzurri in 10.21:33

43' Bernardeschi termina la frazione come terzino destro, Di Lorenzo centrale.21:33

45' AMMONITO Azpilicueta, ostruzione su Emerson.21:35

45' Un minuto di recupero.21:35

45'+2' GOL! Italia-SPAGNA 0-2! Doppietta di Ferran Torres. Azione di prima degli spagnoli, Oyarzabal calibra per Ferran Torres che di testa infila Donnarumma.21:37

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Italia-Spagna 0-2, decide una doppietta di Ferran Torres.21:37

Avvio aggressivo degli azzurri con Chiesa che impegna Simon, Di Lorenzo fatica sulla sua fascia di competenza e gli spagnoli sfruttano gli spazi per passare in vantaggio con Ferran Torres. Bernardeschi colpisce un palo (palo anche per le furie rosse dopo una clamorosa papera di Donnarumma su tiro di Alonso), Insigne si divora il gol del pari, Bonucci si fa espellere ingenuamente. Oltre il tempo di recupero concesso, Ferran Torres firma la doppietta.21:45

Mancini deve ridisegnare la squadra, per l'espulsione di Bonucci - pronto Chiellini - e per trovare un altro punto di riferimento davanti, Bernardeschi ha iniziato come punta e ha terminato come terzino destro; Luis Enrique può continuare a sfruttare le situazioni di vantaggio e di superiorità numerica.21:43

46' SOSTITUZIONE ITALIA. Bernardeschi rimane negli spogliatoi, Mancini inserisce Chiellini.21:53

46' COMINCIA LA RIPRESA. Italia-Spagna 0-2, manovra degli azzurri.21:53

48' Problemi per Ferran Torres, gioco fermo.21:56

49' SOSTITUZIONE SPAGNA. Ferran Torres non ce la fa a continuare, entra Yeremi Pino.21:57

50' Gavi nel corridoio per Oyarzabal, Donnarumma arriva prima.21:58

52' Torello degli spagnoli, fischi dagli spalti.22:01

54' Barella in profondità per Insigne, Azpilicueta è in vantaggio.22:02

55' Oyarzabal dal limite, tiro carambolato tra Bastoni e Di Lorenzo, palla in angolo.22:03

57' Koke sbaglia la rifinitura per Oyarzabal, Donnarumma guarda la sfera uscire sul fondo.22:06

58' SOSTITUZIONE ITALIA. Verratti lascia il campo a favore di Locatelli.22:06

58' SOSTITUZIONE ITALIA. Staffetta in attacco tra Insigne e Kean.22:07

61' Chiesa fa tremare il palo alla sinistra di Simon ma era stato fermato in dubbio fuorigioco.22:09

63' OCCASIONE SPAGNA! Yeremi Pino arriva sul fondo, Oyarzabal da ottima posizione gira di testa, fuori di poco.22:11

64' SOSTITUZIONE ITALIA. Fuori Jorginho, spezzone per Pellegrini.22:12

65' AMMONITO Sarabia, gioco pericoloso su Chiellini.22:13