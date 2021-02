Disastro Napoli, tifosi furiosi: Fanno ridere tutti e due

Piove sul bagnato. Il Napoli, già messo male tra infortuni e sconfitte in serie, rimedia quattro gol dall’Atalanta e forse rimedia un altro infortunio pesante: Osimhen. Proprio il nigeriano, però, è tra i più beccati sui social per una prestazione, al pari se non più di altri compagni, francamente insufficiente.

Le squadre senza allenatore

Si sprecano le battute al momento dell’espulsione del tecnico dell’Atalanta. “Rosso per Gasp! Entrambe le squadre sono ora senza allenatore”, scrive perfidamente un tifoso azzurro. “Certo che Gasperini si conferma il solito simpaticone: pure il vaffa alla telecamera al momento di lasciare il campo”.

Il gol di Zapata

A inizio ripresa passa in vantaggio l’Atalanta ed è surreale notare come a chiudere in elevazione su Zapata ci sia Mario Rui, uno tra i meno alti del Napoli e del campionato. “Altezza 1 metro + un succo di frutta, che salta davanti a Zapata: non ci vuole un allenatore , basta uno qualsiasi che sia del mestiere”.

Botta e risposta

Pareggia Zielinski e i tifosi esultano: “Ma allora si può anche passare in avanti, non solo all’indietro. Quando lo fanno magari segnano”. Neppure il tempo di gioire, però, che l’Atalanta torna in vantaggio. Muriel porta a spasso tutta la difesa, poi Zapata serve un assist perfetto per Gosens. “E la difesa del Napoli? Le belle statuine”, sottolinea amaramente un supporter partenopeo. Non è finita, perché arriva anche il terzo gol di Muriel. “Quanto l’ha pagato Muriel l’Atalanta? E quanto abbiamo speso per Osimhen noi?”, è la domanda impietosa che si fanno in molti. Poi fioccano altre segnature e qualcuno rileva: “Due difensori che entrano su corner a sfavore: gol preso. Non si poteva aspettare un minuto?”.

La prestazione di Osimhen

Sul banco degli imputati, oltre a Gattuso, ci finisce proprio. Qualcuno prova a difenderlo: “È stato chiesto per 2 mesi a Petagna di fare l’Osimhen… e da 1 mese a Osimhen di fare il Petagna“. E ancora: “Vorrei ricordare che Osimhen era stato preso per giocare in verticale e in profondità, quello che sa fare. Sta giocando da boa, spalle alla porte, con difensori vecchio stampo, con un tutore alla spalla (sì, ancora) dopo 2 mesi di stop”. Ma molti non sono dello stesso avviso: “Ma non vedete che fa ridere? Non riesce a stoppare il pallone, sbaglia appoggi a due metri, è impreciso: 70 milioni per questo qui?”. Messaggi che diventano di solidarietà al momento dell’infortunio finale, con tanto di uscita in ambulanza: “Forza Victor”.

