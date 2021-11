Dito nell'occhio: Jones fermo diverse settimane

17-11-2021 16:29

Non tornerà in tempi brevi come inizialmente previsto, Curtis Jones . Il giovane centrocampista del Liverpool , infatti, dovrà stare fermo ancora per un po’ di tempo a causa di un dito nell’occhio che non gli permetterà di giocare per i Reds nelle prossime settimane.

Il ventenne, che si stava facendo largo tra Premier e Champions League con la maglia del Liverpool in questa prima parte di 2021/2022, aveva subito un colpo in allenamento a inizio novembre e sembrava potesse essere a disposizione di Klopp dopo la sosta delle Nazionali. Errato.

Il Liverpool ha infatti confermato, tramite il proprio medico Jim Moxton, che serviranno diverse settimane per poter ricontare nuovamente su Jones:

“È un infortunio anomalo e molto sfortunato. La cosa importante è che non ci sono danni permanenti alla sua vista e che non ne risentirà dopo il pieno recupero. Però dobbiamo dargli il tempo di guarire senza mettergli fretta, dovremo aspettare diverse settimane”.

Jones ha giocato fin qui nove gare stagionali nelle varie competizioni, di cui due in Champions League: subentrato nella sfida contro il Milan, ha invece brillato da titolare contro il Porto, firmando anche due assist.

Un piccolo stop su cui il Liverpool non può e non vuole premere: poi avrà nuovamente il classe 2001 in squadra.

Per forza di cose, dunque, Jones salterà anche la prima gara post Nazionali, così come quelle successive: nel prossimo turno il Liverpool se la vedrà in casa, ad Anfield, nella classica di Premier contro l’Arsenal.

