Il difensore del Torino Koffi Djidji racconta al canale Instagram Les Rivistes la squa quarantena in Italia: "Stiamo tutti bene, è un mese che siamo confinati in casa ma dobbiamo continuare a rispettare le regole, mentre in Francia vedo che c'è ancora troppa gente in giro".

"Sul gruppo WhatsApp riceviamo ogni giorno il programma, io cerco di fare quello che posso tra le mura della mia abitazione".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 14:19