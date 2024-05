Play off serie C, avanti Atalanta U23 e Juventus Ng: risultati, marcatori e calendario

Nessuna sorpresa nelle nove partite che hanno inaugurato la corsa alla serie B: Giana Erminio e Legnago ok, colpo esterno del Rimini, all'Audace Cerignola basta il pareggio

In 28 per ottenere l’ultimo pass utile a partecipare al torneo di Serie B 2024/2025. E’ iniziato oggi il primo turno dei play off di Serie C, con nove sfide ancora suddivise per gironi.

Avanti Atalanta U23 e Giana Erminio

Nel girone A l’Atalanta Under 23 rifila un tris al Trento. Spalluto (6′) illude i gialloblù in avvio poi Cissè (14’pt), Bonfanti (47′ pt) e Jimenez Castillo (37’st) fanno pendere la bilancia dalla parte neroazzurra. Al Legnago basta un gol del bomber romano Svidercoschi (40’pt) per superare il Lumezzane. Nessun problema per il Giana Erminio contro la Pro Vercelli. A segno Maguette Fall (6’pt e 27’st), in mezzo il raddoppio di Marotta (10’pt).

Colpo esterno del Rimini, bene la Juve Ng

Nel girone B un gol di Cernigoi a 5′ dalla fine, consente al Rimini di espugnare Gubbio davanti ad un settore ospiti in delirio. Al Pescara basta un 2-2 interno per eliminare il Pontedera. Adriatici che rimontano il gol di Milani (4′ pt) con una doppietta di Cuppone (35’pt e 38’pt), di Delpupo il pareggio toscano al 23’st. La Juventus N.G., infine, supera all’inglese l’Arezzo grazie al rigore di Savona (26’st) ed al raddoppio di S.Damiani 9′ dopo il 90′.

Taranto avanti, Crotone fuori

Nel girone C, infine, il Taranto, davanti ad una cornice di pubblico eccezionale, soffre ma ottiene lo 0-0 che elimina il Latina. Il Picerno vince (2-0) contro il Crotone e ringrazia i due marcatori, Esposito (25’st) e D’Agostino (8′ di recupero) mentre l’Audace Cerignola pone fine al campionato del Giugliano pareggiando 1-1 in casa. Del pugliese D’Andrea (27’pt) e Salvemini (40’pt) i due gol del match.

Risultati e marcatori

Atalanta Under 23 – Trento 3-1

marcatori: 6′ Spalluto (T), 14′ Cisse (A), 48′ Bonfanti (A), 82′ Jimenez (A)

Giana Erminio – Pro Vercelli 3-0

marcatori: 6′ e 72′ Fall (G), 10′ Marotta (G)

Legnago Salus – Lumezzane 1-0

marcatori: 40′ Svidercoschi (L)

Gubbio – Rimini 0-1

marcatori: 85′ Cernigoi (R)

Juventus Next Gen – Arezzo 1-0

marcatori: 72′ Savona (J)

Pescara – Pontedera 2-2

marcatori: 4′ aut. Mesik, 35′ e 38′ Cuppone (Pe), 67′ Delpupo (Po)

Audace Cerignola – Giugliano 1-1

marcatori: 27′ D’Andrea (A), 39′ Salvemini (G)

Picerno-Crotone 2-0

marcatori: 22′ Esposito (P), 97′ D’Agostino (P)

Taranto – Latina 0-0

Il prossimo turno (sabato 11 maggio)

Girone A

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago

Girone B

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus U23

Girone C

Casertana-Audace Cerignola

Taranto-Picerno

Il calendario

Fase playoff nazionale

Primo turno: martedì 14 maggio e sabato 18 maggio (andata/ritorno)

Secondo turno: martedì 21 maggio e sabato 25 maggio (andata/ritorno)

Final four

Semifinali: martedì 28 maggio e domenica 2 giugno (andata/ritorno)

Finale: mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)

