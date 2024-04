Serie C, ricorso Taranto e playoff verso lo slittamento. I possibili verdetti del weekend

In Lega Pro sono ancora tanti i verdetti da scrivere. Eziolino Capuano sfida l'Avellino, ma intanto i rossazzurri "minacciano" di bloccare i playoff

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Ultime partite, ultime occasioni per centrare i rispettivi obiettivi anche in Serie C, dove siamo giunti alla 37esima giornata del campionato regolare. È il penultimo weekend della stagione, prima di affrontare gli attesissimi playoff (che potrebbero però slittare) e playout. Dal duello Avellino-Benevento nel girone C al testa a testa tra Vicenza e Triestina nel gruppo A, senza dimenticare il cammino di Torres, Carrarese e Perugia nel raggruppamento centrale. Verdetti ancora da scrivere, traguardi tutti da raggiungere. Entriamo nel dettaglio del prossimo turno di Lega Pro.

Serie C, la situazione nel girone A: Vicenza e Triestina si giocano il terzo posto

Nel girone A di Lega Pro, è corsa a due per il terzo posto, che garantirebbe l’accesso alla fase nazionale dei playoff: Vicenza e Triestina si giocano tantissimo negli ultimi 180 minuti di campionato, con soli due punti a dividere il Lane e gli alabardati. La squadra di Vecchi ospiterà il Trento, mentre il Novara farà visita all’undici di Bordin.

È duello fra Atalanta U23 e Legnago Salus per la quinta piazza, che permetterebbe di giocare contro la decima classificata al termine della regular season. I nerazzurri, guidati da Modesto, sfideranno una Pro Sesto alla disperata ricerca di punti salvezza: al momento, infatti, non si disputerebbe il playout tra la formazione di Sesto San Giovanni e la Pergolettese, per via dei 9 punti di distacco.

Questo il programma completo nel girone A:

Atalanta U23-Pro Sesto (Sabato ore 18.30)

Fiorenzuola-Padova

Vicenza-Trento

Legnago Salus-Alessandria

Lumezzane-Mantova

Pergolettese-Albinoleffe

Pro Patria-Virtus Verona

Pro Vercelli-Arzignano

Renate-Giana Erminio

Triestina-Novara

Serie C, la situazione nel girone B: Juventus U23 arbitro della salvezza

Nel girone B, grande attenzione alla corsa salvezza, con la Fermana chiamata a superare l’ostacolo Juventus U23 per disputare il playout contro la quintultima della classe. Al momento, l’Ancona vanta sette lunghezze di vantaggio sui gialloblù, non abbastanza per evitare gli spareggi per non retrocedere. Peraltro, la formazione biancorossa deve difendersi dall’assalto di Vis Pesaro e Recanatese, che inseguono a ruota.

Una volta celebrata la promozione del Cesena in Serie B, consolidate anche le posizioni più importanti del raggruppamento: Torres al secondo posto, con la Carrarese terza e il Perugia quarta forza del girone. Al Gubbio di Piero Braglia, intanto, basta una vittoria per assicurarsi il quinto posto, tenendo a debita distanza il Pescara.

Qui di seguito il programma completo nel girone B:

Juventus U23-Fermana (Domenica ore 16.30)

Lucchese-Carrarese

Perugia-Arezzo

Pescara-Ancona

Pontedera-Olbia

Recanatese-Gubbio

Rimini-Entella

Sestri Levante-Vis Pesaro

SPAL-Pineto

Torres-Cesena

Serie C, cosa succede nel girone C: Avellino a Taranto per blindare il secondo posto

Nel girone C, l’Avellino di Michele Pazienza vuole blindare il secondo posto in quel di Taranto, dopo aver battuto il Benevento nello scontro diretto. I sanniti, dal canto loro, dovranno vedersela con un Latina che deve ancora blindare il piazzamento playoff. Il Catania di Zeoli si gioca la salvezza e la fase nazionale dei playoff a Potenza, contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Attesa e curiosità per il derby tra Foggia e Audace Cerignola, che mette in palio l’ultima casella della griglia playoff. Occhi anche su Crotone-Monopoli, con i calabresi in piena crisi d’identità e i gabbiani pugliesi ancora in corsa per la salvezza.

Questo il programma completo nel girone C:

Messina-Potenza (Domenica ore 20)

Benevento-Latina

Crotone-Monopoli

Foggia-A. Cerignola

Giugliano-Casertana

Picerno-Brindisi

Sorrento-Catania

Taranto-Avellino

Turris-Monterosi T.

V. Francavilla-Juve Stabia

Taranto, ricorso al CONI: playoff verso lo slittamento, cosa succede ora

Il Taranto del presidente Massimo Giove ha annunciato che presenterà ricorso d’urgenza al Collegio di Garanzia del CONI, una volta raccolte le motivazioni con cui la Corte d’Appello Federale ha respinto il primo reclamo della società jonica, avverso alla sentenza del Tribunale Federale Nazionale. L’obiettivo è ridurre la penalizzazione di 4 punti inflitta alla squadra di Ezio Capuano, a causa delle violazioni amministrative registrate alla fine del 2023. Il club si è già affidato all’Avv. Eduardo Chiacchio, ma le speranze di ribaltare la situazione sono ridotte al lumicino, considerando che la Corte d’Appello si è appena espressa a Sezioni Unite.

“La società Taranto Football Club 1927 srl – si legge nella nota ufficiale – comunica che impugnerà la sentenza con la quale è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica. La decisione della Corte Federale, peraltro assunta nel momento decisivo del campionato, ha modificato e ribaltato l’orientamento espresso in materia nell’ultimo decennio dagli organi di giustizia sportiva, per cui, appare inevitabile ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI perché venga definitivamente chiarita la delicatissima questione. Naturalmente, in attesa della definitiva pronuncia, sarà richiesta la sospensione delle gare di playoff in cui saremo impegnati“.

I playoff di Serie C, a questo punto, rischiano seriamente di slittare, almeno di una settimana. Lo “start” è attualmente previsto per il 4 maggio, ma il CONI dovrebbe esprimersi proprio nella prima decade del prossimo mese. In questo caso, gli spareggi promozione non inizierebbero prima dell’11 maggio, posticipando tutti gli altri turni.