Djokovic contro l'ATP, il coach di Federer: "Sta creando problemi"

Recentemente Djokovic ha fatto parlare per aver creato l’associazione PTPA, in contrasto con L’ATP, nata per dare nuove possibilità ed esigenze ai tennisti professionisti. L’iniziativa però non è stata presa per buona in maniera universale.

In un’intervista rilasciata a Break Point, l’ex tennista Ivan Ljubicic – ora noto ai più per essere l’allenatore di Roger Federer – ha toccato proprio questo tema: “Comprendo che Djokovic avesse buone intenzioni per distribuire meglio il denaro tra ogni tennista, sono consapevole anche che i tennisti di livello inferiore sono spesso considerati sottorappresentati. Ma lui creando questa nuova associazione favorirà il sorgere di nuovi problemi perché bisognerà sempre discutere con il rappresentante dei montepremi e con quelli dei torni dell’ATP. Sicuramente l’ATP non è un’organizzazione perfetta, perché dovrebbe migliorare certamente la comunicazione con tutti i tennisti. Ma in generale cerca di salvaguardare gli interessi di chiunque. Peraltro non possiamo dimenticare il fatto che, se fosse solo per i tornei, inviterebbero pochi tennisti, cioè soltanto i migliori”.

OMNISPORT | 19-12-2020 13:07