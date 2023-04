Djokovic: “Felice di aver superato il primo ostacolo” 

Il tennista serbo a Montecarlo: “Anche se mi sono allenato a lungo, giocare una partita è completamente differente

12-04-2023 10:44

Non è stato un esordio semplice per Novak Djokovic. Nella prima giornata del Torneo ATP Master 1000 di Monte-Carlo il serbo ha faticato più del previsto. Contro il tennista russo Gakhov, il serbo, non ha giocato un buon primo set. La gara, durata un’ora e quarantasette minuti, si è conclusa per 7-6; 6-2 a favore del numero uno del mondo.

Al termine dell’incontro Novak Djokovic, vincitore in 22 occasioni di un torneo Grande Slam, ha commentato la sua gara: “Non ho giocato bene. Ho bisogno di tempo. Sono grato di aver iniziato la stagione sulla terra battuta affrontando un avversario che non conoscevo molto. Ho visto alcuni video della sua vittoria al primo turno ieri”. Prosegue poi il tennista di Belgrado: “Sapevo fosse un giocatore mancino, e non mi sono allenato con un giocatore con queste caratteristiche nelle ultime settimane. Ho avuto bisogno di fare alcune correzioni per rispondere meglio e adattarmi al suo dritto”.

Il tennista ha analizzato poi lo stile di gioco ed ha commentato il futuro: “Non ho giocato bene nel primo set; nel secondo le cose sono andate meglio. Penso di aver alzato il livello e chiuso bene il match. Adattarsi alla terra battuta, entrate nel ritmo, rappresenta la più grande sfida per me. Ho sempre avuto bisogno di almeno due settimane di tornei per iniziare a giocare davvero nel modo in cui voglio. Quest’anno vale lo stesso discorso. Anche se mi sono allenato a lungo, giocare una partita è completamente differente”.

In conclusione il serbo passa agli obiettivi del torneo: “Sono felice di aver superato il primo ostacolo, spero che le cose vadano sempre meglio. Ovviamente devo migliorare il mio gioco. Il mio livello non è molto alto in questo momento, ma come ho detto prima: sono uno di quei giocatori che ha bisogno di più tempo, più partite per adattarsi alla terra battuta. Continuerò a lavorare con il mio team in allenamento”.