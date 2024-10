Djokovic loda Sinner e si schiera contro la Wada: ma a Shanghai Nole vuole tornare re e fare 100

Djokovic si schiera dalla parte di Sinner sulla questione dell'appello della Wada mentre prepara il Masters 1000 di Shanghai, dove punta alla tripla cifra di titoli

Nel mondo del tennis continua a tenere banco la questione dell’appello della Wada sul caso della positività di Jannik Sinner al clostebol, tanto che anche Novak Djokovic si è espresso a riguardo durante la conferenza stampa al Masters 1000 di Shanghai, schierandosi dalla parte del n°1 al mondo, dal quale è rimasto impressionato per come sta riuscendo a gestire tutta questa situazione complicata.

Djokovic: “Troppe incoerenze”

Nel corso della conferenza stampa del Masters 1000 di Shanghai – dove tornerà in campo dopo la precoce eliminazione dallo US Open – Novak Djokovic è intervenuto sulla questione riguardante l’appello della Wada al caso clostebol di Jannik Sinner.

Nole, da sempre molto critico con le istituzioni che governano il tennis, ha espresso il suo scetticismo riguardo la questione, spiegando anche come secondo lui tutta questa storia sia una pessima pubblicità per il tennis: “Be’, penso che sia abbastanza ovvio che il sistema non stia funzionando bene. Quindi, credo che questo sia probabilmente qualcosa che anche le persone che non seguono il nostro sport si stanno rendendo conto. Ci sono troppe incoerenze, troppi organi di governo coinvolti, e questo caso non aiuta affatto il nostro sport”.

Djokovic: “Impressionato da Sinner”

Djokovic ha poi speso parole al miele per Sinner, che, nonostante questo periodo tutt’altro che semplice, è riuscito a esprimersi ad altissimi livelli e ottenere traguardi incredibili, come la vittoria dello US Open: “Penso che abbia vinto i tre appelli che ha avuto finora e… deve essere molto dura per lui, la sua squadra e la sua famiglia. Speriamo di poter tornare a giocare a tennis e, voglio dire, è impressionante quello che ha fatto, in tutto il processo di quello che sta accadendo, il fatto che stia giocando a un livello così alto, vincendo uno Slam e la maggior parte delle partite che gioca”.

Infine Nole ha espresso il desiderio che tutta questa situazione si risolva il prima possibile: “Ma non è che questa situazione o queste circostanze siano positive per il nostro sport, quindi speriamo di poter risolvere il caso il prima possibile. Qualunque cosa succederà, alla fine della giornata, mi auguro che si risolva il prima possibile”.

Djokovic a Shanghai per il 100° titolo

Il Masters 1000 di Shanghai segna anche il ritorno in campo di Djokovic dopo il brutto US Open. Il torneo cinese è da sempre uno dei preferiti di Nole – che con quattro affermazioni è infatti il più vincente a Shanghai -, che proprio nell’estremo oriente punta a conquistare il centesimo titolo della sua carriera, impresa riuscita per ora solamente a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103): “Mi piace molto giocare qui, mi piacciono le condizioni, mi piace il sostegno e ho anche una motivazione in più: cercare di conquistare il mio 100° titolo“.