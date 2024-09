Masters 1000 Shanghai, sorteggio duro per Sinner: è dalla parte di Alcaraz e Medvedev. Berrettini contro O’Connell

E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo di Shanghai, Sinner dopo il bye al primo turno trova il vincente tra il giapponese Daniel e un qualificato: al vi che Arnaldi, Musetti, Cobolli, Sonego, Nardi e c’è il derby Fognini-Darderi



La stagione del tennis sembra non avere tregua, con il torneo di Pechino ancora in corso di svolgimento già si comincia a pensare al prossimo appuntamento con il Masters 1000 di Shanghai ormai alle porte. E non sarà un appuntamento facile per Jannik Sinner che se vuole provare ad avanzare dovrà fare i conti con un tabellone piuttosto complicato.

Sinner: sorteggio sfortunato in Cina

Non è stato un sorteggio particolarmente fortunato per Jannik Sinner ai Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, come testa di serie, avrà un bye al primo turno e poi aspetta il vincitore del match tra il giapponese Taro Daniel e un qualificato. Nel terzo turno del torneo potrebbe invece incrociare uno tra l’argentino Etcheverry e lo spagnolo Carreño con quest’ultimo reduce da un periodo abbastanza positivo. Negli ottavi di finale potrebbe arrivare la rivincita dello scorso anno contro lo statunitense Shelton. I problemi più importanti potrebbero arrivare dai quarti di finale con una possibile sfida con Daniil Medvedev e poi ancora in un’eventuale semifinale contro Carlos Alcaraz.

Shanghai: in palio punti importanti

Per Jannik Sinner ci sono dei punti importanti per la classifica ATP in palio. L’azzurro nella scorsa stagione dopo aver vinto a Pechino, si è infatti fermato negli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton. Andare avanti nel torneo cinese gli consentirebbe di recuperare i punti che lascia per strada dopo la rinuncia a Vienna. Anche se in questo momento per il tennis altoatesino e per il suo team l’attenzione è ovviamente tutta concentrata sulla decisione della Wada di presentare appello per l’assoluzione nel caso doping.

Berrettini debutta con O’ Connell, c’è il derby Fognini-Darderi

Sono nove gli italiani inseriti nel tabellone principale del torneo di Shanghai. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, è reduce dalla delusione di Pechino e aspetta al secondo turno il vincitore del match tra il belga Goffin e l’australiano Duckworth. Anche Flavio Cobolli è presente tra le teste di serie e per lui il secondo turno sarà contro l’emergente francese Giovanni Mpetshi Perricard o lo svizzero Wawrinka. Analdi invece aspetta il vincente della sfida tra Mannarino e un qualificato. Giocatore proveniente dalle qualificazioni anche per Lorenzo Sonego, mentre Luca Nardi sfida il francese Muller. Primo turno e tempo di derby tra Fabio Fognini e Luciano Darderi. In tabellone è presente anche Matteo Berrettini, il romano è reduce dall’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Pechino, se le condizioni sono migliorate scenderà in campo contro l’australiano O’Connell.