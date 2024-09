Sinner, Alcaraz fa dietrofront sul caso doping. I tifosi di Jannik prendono di mira la Wada su Wikipedia

Il caso doping che ha riguardato Jannik Sinner continua a far discutere, la decisione della Wada di presentare ricorso contro l’assoluzione stupisce anche Alcaraz che si schiera con l’azzurro

Una retromarcia piuttosto decisa. Dopo le parole ambigue pronunciate agli US Open, Carlos Alcaraz ora si schiera apertamente dalla parte di Jannik Sinner riguardo la vicenda doping che riguarda il tennista azzurro. Dopo la vittoria a Pechino contro Griekspoor, lo spagnolo ha avuto parole di conforto per il rivale e amico ma anche di preoccupazione per il futuro del tennis.

Alcaraz: “Spero finisca il prima possibile”

Quello di Carlos Alcaraz è un dietrofront piuttosto netto. Il tennista spagnolo nel corso degli US Open si era mostrato piuttosto cauto nel giudicare la vicenda doping che riguarda Jannik Sinner scatenando anche un po’ di ire da parte dei tifosi dell’azzurro. Ora però le sue parole sono di supporto a Jannik: “Sono momenti delicati per lui e per il tennis in generale. L’ITIA ha detto che non aveva fatto nulla di sbagliato e ora il caso è di nuovo aperto. Pensavo fosse tutto chiuso: Jannik è innocente e hanno verificato che non ha fatto nulla di male. La notizia della Wada mi ha un po’ sorpreso. Non so come saranno i prossimi mesi ma di sicuro non è un buon segno per il tennis”.

Lo spagnolo ha anche applaudito Sinner per il modo in cui si sta comportando nel corso di questo difficile percorso: “Il livello di gioco che sta esprimendo nonostante tutto quello che ha passato e sta passando è pazzesco. Riesce a mettere da parte tutto quando entra in campo e gioca un tennis incredibile. Probabilmente la gente ha anche iniziato a guardarlo in modo diverso rispetto al passato. Spero che abbia accanto a lui delle persone che lo aiuteranno a superare i prossimi mesi. Mi auguro che questa cosa possa essere messa presto da parte e che lui possa concentrarsi sulla cosa che ama: giocare a tennis”.

Sinner: i tifosi all’attacco della Wada

La decisione della Wada di presentare ricorso nel caso che riguarda Jannik Sinner ha scatenato i suoi tifosi che reputano questa scelta priva di senso. Del resto già in passato l’Agenzia Mondiale Antidoping era finita nel mirino degli appassionati di sport italiano a seguito delle vicenda che ha visto come protagonista Alex Schwazer, che per molti è stato vittima di una profonda ingiustizia.

La protesta dei tifosi del tennista altoatesino è arrivata su Wikipedia con qualche utente che ha deciso di cambiare la descrizione della Wada sulla pagina italiana con l’agenzia che è diventata “un’associazione mafiosa che ha deciso di distruggere la carriera di Jannik Sinner solo per fini politici ed economici. Dopo aver assolto nuotatori cinesi palesemente dopati e aver dormito su altri casi altrettanto palesi (e con il precedente di aver rovinato la carriera di un altro altoatesino) ha deciso di fare ricorso per l’assunzione della quota di 0,00000001 grammi di sostanza”. Una descrizione che poi è stata di nuovo cambiata da Wikipedia e riportata all’originale.