Djokovic non si arrende: "Mi sto allenando per lo US Open"

30-07-2022 15:26

Novak Djokovic ha pubblicato su Instagram un video che lo immortala mentre si sta allenando e un messaggio in cui, ancora una volta, fa sapere di sperare di prendere parte allo US Open, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno, che si disputerà dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York.

Purtroppo per Nole, però, la legge degli Stati Uniti non ammette l’ingresso agli stranieri non vaccinati contro il Covid-19, come appunto il serbo, quindi rischiano di ripetersi le settimane di polemiche furibonde di inizio anno terminate con la sua esclusione dall’Australian Open. Ieri si è saputo che lo scrittore Nebojsa Jovanovic, grande fan di Nole, ha scritto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per convincerlo a far partecipare al torneo il suo connazionale. Ecco le parole di Djokovic nel post su Instagram.

“Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me l’aspettavo, ed è per questo che mi sembra così fuori dal mondo. Volevo solo dirvi grazie. È speciale che le persone seguano la mia carriera tennistica in un modo così amorevole e di supporto e desiderino che continui a competere. Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c’è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate!”