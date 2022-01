Djokovic: ora Nadal fa marcia indietro

10-01-2022 13:34

Novak Djokovic ha vinto la sua battaglia in tribunale a Melbourne, ma la situazione resta ancora incerta, con il Governo australiano che sta valutando come agire in queste ore e prendere una decisione definitiva martedì.

Rafa Nadal, inizialmente tra i più duri con Nole, ora invece spera che partecipi agli Australian Open: “La cosa più giusta è che Djokovic giochi agli Australian Open, dal momento che la giustizia ha parlato”.

“Anche se su certe cose posso essere d’accordo o meno con Djokovic, la giustizia ha parlato e credo che sia la cosa più giusta”, sono le parole alla radio Onda Cero.

